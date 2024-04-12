Android 15: список новых функций и когда ваш телефон получит бесплатное обновление

Бета-версия Android 15, которую все ждали с нетерпением, с 12 апреля доступна на некоторых телефонах.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие новые интересные функции появились у Android 15 и когда именно ваш телефон получит обновление.

Что нового в Android 15

В Android 15, который сотрудники Google между собой называют Vanilla Ice Cream, в общем-то все выглядит достаточно знакомым.

Но есть несколько новых функций, которые действительно требуют внимания пользователей.

Запись части экрана. Android 15 позволяет пользователям делиться или записывать только определенное окно приложения, а не весь экран, обеспечивающий более сосредоточенную работу с конфиденциальностью.

Поддержка спутникового соединения. Расширяя возможности подключения, Android 15 интегрирует спутниковое соединение, позволяющее устройствам поддерживать связь в самых отдаленных уголках планеты.

Настройка "Конфиденциальность" Wi-Fi с переключателем "Отправить имя устройства" (фото: 9to5google)

Меньше уведомлений. Для борьбы с перегрузкой системы новая функция в Android 15 уменьшит частоту последовательных уведомлений от одного приложения.

Новые элементы управления камерой. Android 15 представляет новые аппаратные расширения для управления камерой: улучшение слабого освещения, расширенная настройка мощности вспышки и т.д.

Виброклавиатура. Теперь пользователям будет проще и удобнее управлять настройками вибрации клавиатуры.

Конфиденциальные уведомления. В Android 15 доступна функция, которая предотвращает считывание одноразовых паролей вредоносными программами.

Всплывающее диалоговое окно Bluetooth. Android 15 предлагает новую плитку быстрых настроек для интуитивно понятного управления Bluetooth, что облегчает подключение и отключение устройств.

Health Connect и MIDI 2.0. Android 15 поддерживает новые типы данных для приложений для здоровья и фитнеса и расширяет поддержку виртуальных устройств MIDI 2.0, что облегчит жизнь творческим пользователям телефонов на этой ОС.

Элементы управления HDR и громкостью. Android 15 обновил элементы управления для HDR-запаса и громкости, обеспечивая лучший баланс между HDR и SDR и более согласованные уровни звука для различных типов содержимого.

Улучшение производительности и сохранности. Представлены значительные улучшения для Android Dynamic Performance Framework (ADPF) и функции безопасности (Privacy Sandbox), а также новые API для обнаружения записи экрана и целостности файлов.

Безопасность сотовой сети (фото: 9to5google)

Говорят, скоро будут и другие интересности. Например, виджеты на экране блокировки, состояние заряда аккумулятора, поиск в выключенном состоянии, голосовая активация приложений и т.д.

Важно! Речь идет о публичной бета-версии. А бета-версии, как известно, часто нестабильны и содержат ошибки. Поэтому спешить обновлять ваш основной смартфон до Android 15 эксперты не рекомендуют.

Как попробовать Android 15

Первыми публичную бета-версию Android 15 получили планшеты Pixel и Pixel Fold, а также телефоны:

Pixel 5a

Pixel 6

Pixel 6 Pro

Pixel 6a

Pixel 7

Pixel 7 Pro

Pixel 7a

Pixel Tablet

Pixel Fold

Pixel 8

Pixel 8 Pro

Владельцы более старых моделей Pixel пока не имеют возможности юзать обновленную ОС.

Как получить бета-версию Android 15

Получить обновление Vanilla Ice Cream можно, зарегистрировавшись на соответствующем сайте по ссылке.

Далее войдите в аккаунт Google, чтобы просмотреть список устройств, удовлетворяющих требованиям приложения.

При регистрации устройства вам будет предложено выбрать требуемую программу бета-тестирования.

Когда вы зарегистрируетесь и примете Условия использования бета-тестирования Android, вы сможете делиться мыслями прямо со своего устройства, а также присоединившись к сообществу бета-тестирования Android в Reddit.

Важно! Если вы отмените регистрацию в приложении, чтобы вернуться к стабильной общедоступной версии Android, все локально сохраненные на устройстве данные будут очищены. Кроме того, могут возникнуть проблемы с восстановлением резервной копии данных.

Когда телефон обновится до Android 15 автоматически?

По данным инсайдов, бренды, производящие телефоны Android (Asus, Honor, Motorola, Nokia, Nothing, Oppo, Sony, Xiaomi), скорее всего, начнут выпускать свои бета-версии летом - когда выйдет стабильная версия Developer Preview.

Что касается всеобщего выпуска, то это будет зависеть от того, когда Google выпустит Android 15 в модельных рядах своих смартфонов Pixel.

Ожидается, что после Pixel самое быстрое обновление поступит на телефоны Samsung и OnePlus.

По мнению экспертов, одним из первых посторонних телефонов, которые получат Android 15, станет Galaxy S24.

Скорее всего, это произойдет в конце лета-начале осени 2024 года . Вероятно, дата официального выхода стабильной версии Android 15 совпадет с представлением нового Pixel 9 от Google.