Android 15: список нових функцій і коли ваш телефон отримає безкоштовне оновлення

Бета-версія Android 15, яку всі з нетерпінням чекали, з 12 квітня доступна на деяких телефонах.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які нові цікаві функції з'явилися в Android 15 і коли саме ваш телефон отримає оновлення.

Що нового в Android 15

У Android 15, який працівники Google між собою називають Vanilla Ice Cream, загалом усе виглядає досить знайомим.

Але є кілька нових функцій, які дійсно потребують уваги юзерів.

Запис частини екрану. Android 15 дозволяє користувачам ділитися або записувати лише певне вікно програми, а не весь екран, що забезпечує більш зосереджену роботу з конфіденційністю.

Підтримка супутникового з’єднання. Розширюючи можливості підключення, Android 15 інтегрує супутникове з’єднання, що дозволяє пристроям підтримувати зв’язок у найвіддаленіших куточках планети.

Налаштування "Конфіденційність" Wi-Fi з перемикачем "Надіслати ім'я пристрою" (фото: 9to5google)

Менше сповіщень. Для боротьби з перевантаженням системи, нова функція у Android 15 зменшить частоту послідовних сповіщень від одного додатка.

Нові елементи керування камерою. Android 15 представляє нові апаратні розширення для керування камерою: покращення слабкого освітлення, розширене налаштування потужності спалаху тощо.

Віброклавіатура. Віднині користувачами буде простіше і зручніше керувати налаштуваннями вібрації клавіатури.

Конфіденційні сповіщення. У Android 15 доступна функція, яка запобігає зчитуванню одноразових паролів шкідливими програмами.

Спливаюче діалогове вікно Bluetooth. Android 15 пропонує нову плитку швидких налаштувань для інтуїтивно зрозумілішого керування з’єднаннями Bluetooth, що полегшує підключення та від’єднання пристроїв.

Health Connect і MIDI 2.0. Android 15 підтримує нові типи даних для додатків для здоров’я та фітнесу, а також розширює підтримку віртуальних пристроїв MIDI 2.0, що полегшить життя творчим користувачам телефонів на цій ОС.

Елементи керування HDR і гучністю. Android 15 оновив елементи керування для HDR-запасу та гучності, забезпечуючи кращий баланс між вмістом HDR і SDR і більш узгоджені рівні звуку для різних типів вмісту.

Покращення продуктивності та безпеки. Представлено значні покращення для Android Dynamic Performance Framework (ADPF) і функції безпеки (Privacy Sandbox), а також нові API для виявлення запису екрана та цілісності файлів.

Безпека сотової мережі (фото: 9to5google)

Кажуть, скоро будуть і інші цікавинки. Наприклад, віджети на екрані блокування, стан заряду акумулятора, пошук у вимкненому стані, голосова активація додатків тощо.

Важливо! Наразі мова йде про публічну бета-версію. А бета-версії, як відомо, часто нестабільні та містять помилки. Тому поспішати оновлювати ваш основний смартфон до Android 15 експерти не рекомендують.

Як спробувати Android 15

Першими публічну бета-версію Android 15 отримали планшети Pixel і Pixel Fold, а також телефони:

Pixel 5a

Pixel 6

Pixel 6 Pro

Pixel 6a

Pixel 7

Pixel 7 Pro

Pixel 7a

Pixel Tablet

Pixel Fold

Pixel 8

Pixel 8 Pro

Власники старіших моделей Pixel поки що не мають змоги юзати оновлену ОС.

Як отримати бета-версію Android 15

Отримати оновлення Vanilla Ice Cream можна, зареєструвавшись на відповідному сайті за посиланням.

Далі увійдіть в обліковий запис Google, щоб переглянути список своїх пристроїв, які відповідають вимогам програми.

Під час реєстрації пристрою вам буде запропоновано вибрати потрібну програму бета-тестування.

Коли ви зареєструєтеся й приймете Умови використання програми бета-тестування Android, ви зможете ділитися думками просто зі свого пристрою а також приєднавшись до спільноти програми бета-тестування Android у Reddit.

Важливо! Якщо ви скасуєте реєстрацію в програмі, щоб повернутися до стабільної загальнодоступної версії Android, усі локально збережені на пристрої дані буде очищено. Крім того, можуть виникнути проблеми з відновленням резервної копії даних.

Коли мій телефон оновиться до Android 15 автоматично?

За даними інсайдів, бренди, які виробляють телефони Android (Asus, Honor, Motorola, Nokia, Nothing, Oppo, Sony, Xiaomi), швидше за все, почнуть випускати свої бета-версії влітку - коли вийде стабільна версія Developer Preview.

Що стосується загального випуску, то це залежатиме від того, коли Google випустить Android 15 у модельних рядах своїх смартфонів Pixel.

Очікується, що після Pixel найшвидше оновлення надійде на телефони Samsung і OnePlus.

На думку експертів, одним із перших сторонніх телефонів, які отримають Android 15, стане Galaxy S24.

Скоріше за все, це станеться наприкінці літа-початку осені 2024 року. Ймовірно, дата офіційного виходу стабільної версії Android 15 співпаде з представленням нового Pixel 9 від Google.