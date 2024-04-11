В Android добавили функцию, которая позволит найти потерянный телефон, даже если он выключен

Компания Google объявила о запуске новой и улучшенной версии Find My Device "Найти мое устройство". Ранее данная функция позволяла отслеживать местоположение устройства только при включенном его состоянии. Однако главным улучшением новой версии является возможность отыскать свой телефон даже в том случае, если он выключен.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущее издательство в области технологий Wccftech .

Как работает новая функция

Google объясняет, что для поиска выключенного мобильного устройства необходимо создать совместную сеть между устройствами Android. Поэтому была представлена сеть Find My Device Network, которая позволит Find My Device работать даже с выключенными мобильными устройствами.

Хотя с опозданием на несколько лет, Google наконец, создала свою сеть для облегчения поиска устройств пользователям.

Эта сеть, которая уже развернута, но не в глобальном масштабе, будет использовать все устройства Android в качестве маячков-локаторов, аналогично приложению AirTag от Apple. Теперь каждый телефон на базе Android будет служить точкой определения местоположения.

Это происходит анонимно и без слежки за пользователями. Благодаря этой функции пользователи не будут раскрывать свое местоположение. Определение местоположения будет происходить через Bluetooth, поэтому мобильный телефон не обязательно должен быть включен или подключен к интернету.

Все мобильные телефоны с операционной системой Android 9 или выше будут передавать информацию в эту сеть определения местоположения, что достаточно для получения данных о любом потерянном устройстве. Эта новая сеть существенно улучшит поиск потерянных устройств.

Кроме того, в приложение Find My Device были добавлены новые функции, такие как визуальная карта, которая показывает близость устройства и инструкции, если предметы находятся рядом со смарт-устройствами, что значительно упростит процесс поиска.

Кто первым получит новую функцию

Google разработала идеальное решение, хотя не все устройства Android будут совместимы с ним из-за необходимости использования специального оборудования - резервного источника питания. Этот компонент, хоть и небольшой, способен обеспечивать питание только для Bluetooth-соединения, что позволяет отслеживать устройство через эту поисковую сеть.

Google сообщила, что новая функция будет доступна сначала на устройствах Pixel 8 и Pixel 8 Pro и будет работать в связке с сетью геопозиционирования, хотя она пока доступна только в США и Канаде.

Ожидается, что в ближайшие месяцы она будет расширена на другие страны, а после завершения испытаний произойдет глобальный запуск.