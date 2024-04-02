13 вредных приложений для Android, которые нужно немедленно удалить

Команда McAfee Mobile Research выявила около 13 вредоносных приложений для смартфонов Android. Компания опубликовала список некоторых приложений, которые имеют более 100 тыс. инсталляций каждое. Сообщается, что эти приложения заразили сотни тысяч устройств с помощью ранее неизвестного алгоритма для Android под названием Xamalicious.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт о компьютерах, новейших технологиях и гаджетах PCMag .

Что известно о вредоносных программах

Вредоносные приложения использовали социальную инженерию для получения разрешений и устанавливали связь с сервером управления и контроля для загрузки второй стадии вредоносной нагрузки. Она давала приложениям возможность осуществлять широкий спектр действий, включая установку шпионского ПО и банковских троянов, без вмешательства со стороны пользователя.

Кроме того, вредоносные приложения могли выполнять установку дополнительного программного обеспечения и запускать рекламные материалы без согласия пользователя. Например, приложение Cash Magnet использовалось для мошеннической генерации дохода от рекламы.

McAfee обнаружил 25 вредоносных приложений, из которых 13 были доступны в магазине Google Play. Использование платформы Xamarin позволило создателям вредоносного ПО долгое время оставаться незамеченными. Приложения также применяли обфускацию и шифрование для кражи данных.

Наибольшее количество активных случаев Xamalicious было зарегистрировано в США, Бразилии и Аргентине, а также в Великобритании, Испании и Германии. Google удаленно удалил эти приложения из Google Play, однако они могут оставаться установленными на устройствах пользователей.

Вредоносные приложения, которые необходимо удалить

Essential Horoscope for Android - 100 000 скачиваний

3D Skin Editor for PE Minecraft - 100 000

Logo Maker Pro - 100 000

Auto Click Repeater - 10 000

Count Easy Calorie Calculator - 10 000

Sound Volume Extender - 5 000

LetterLink - 1 000

NUMEROLOGY: PERSONAL HOROSCOPE &NUMBER PREDICTIONS - 1 000

Step Keeper: Easy Pedometer - 500

Track Your Sleep - 500

Sound Volume Booster - 100

Astrological Navigator: Daily Horoscope & Tarot - 100

Universal Calculator - 100

Эти приложения представляют серьезную угрозу безопасности данных пользователей и должны быть удалены немедленно.