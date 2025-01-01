Сил и веры в светлое будущее: звезды поздравили украинцев с Новым годом-2025

Новогодние праздники - время для пожеланий, надежд и новых начинаний. Украинские звезды тоже не остались в стороне, искренне поздравив своих фанатов с Новым годом-2025. Известные артисты, телеведущие и актеры поделились своими теплыми словами, наполненными верой в лучшее будущее, несокрушимость и силу нашего народа.

Юрий Горбунов

"Давай 2025, не подведи!!! Мы все на тебя надеемся!!! С Новым годом!!!", - написал телеведущий.

Юрий Горбунов и Катя Осадчая с сыном (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Григорий и Кристина Решетники

"Поздравляем Вас, дорогие наши, с Новым 2025 годом. Пусть он принесет всем украинцам самое главное - мир, а также радость, счастье и любовь", - поздравила с праздником семья.

Григорий и Кристина Решетники (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)

Светлана Тарабарова

"Мы благодарим каждого Защитника и Защитницу за борьбу и защиту. За Новый год! Только благодаря вам мы можем сегодня обнимать своих детей. Лично для меня это первый Новый год без отца, это печально. Светлая память всем тем, кто не с нами. Всем семьям желаем мира тепла и воссоединения. С Новым годом!", - трогательно обратилась к фанам певица.

Святослав Вакарчук

"Новый Год. Пусть он даст нам достаточно поводов для настоящей и искренней радости. Вот именно такой, по которой все мы так соскучились! Обнимаю всех! С Новым годом!" - написал лидер группы "Океан Эльзы".

Святослав Вакарчук (фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)

Наталья Могилевская

"С Новым годом! Желаю всем мира, любви, тепла и добра. Спасибо, что вы рядом", - написала артистка и записала видеообращение к фанам.

Илона Гвоздева

"С Новым годом! Пусть этот год принесет нам мир, счастье и Божье благословение! Пусть этот год вернет домой всех наших героев и военнопленных! Пусть этот год даст нам сил и веры в светлое будущее нас и наших детей!", - сказала Илона.

Илона Гвоздева (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Джамала

"Спасибо всем моим слушателям и подписчикам за этот год вместе. Не устану благодарить наших защитников и защитниц за еще один насыщенный год жизни. Мечта одна на всех - чтобы все семьи были вместе. Чтобы все были живы и здоровы. И даже в такие сложные времена для нашей страны оставляли себе право жить, любить, мечтать, действовать, творить. С Новым годом 2025!", - отметила звезда.

Джамала с детьми (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Антитела

"В этот Новый Год хотим пожелать каждому и каждой: внутренней силы, выдержки, характера и настойчивости. Чтобы мечты сбылись, чтобы родные и близкие, которых ждете, вернулись домой. И, конечно, ежедневно продолжаем работать над тем, чтобы в 2025 завоевать правильную настоящую Победу. С праздником, украинцы", - поздравили музыканты.

Александр Пономарев

"Мира, спокойствия, здоровья. Мы проходим большие испытания, и должны сделать это достойно. Я верю, что все будет хорошо, пусть Бог нас благословляет. С Новым Годом!", - написал артист.