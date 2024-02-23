Андрей Хлывнюк сказал, когда снова начнет петь свои русскоязычные хиты

Артист дал исчерпывающий ответ

Так, на одном из своих концертов в Европе Хлывнюк рассказал, что недавно общался с журналисткой немецкого издания, которая спрашивала у него о старых хитах группы на русском языке.

Андрей Хливнюк (фото: instagram.com/andriihorolski)

"Меня с DW девочка замечательная спрашивала: "Когда наступит то время, когда вы снова споете свои русскоязычные классные песни? Мы их любим". Да без проблем! Массовое восстание, убийство лидеров Кремля, сожжение того Кремля, россияне нанизывают головы и с*аки этих долб***бов просто на столбы. И, пожалуйста, будет все, что вы хотите", - сказал музыкант.

Также певец обратился со сцены к зрителям.

"Добрые люди, которые сегодня здесь собрались, они, в принципе, космополитичны, мне кажется. Украина - многонациональное государство на самом деле, и многорелигиозное, и мультикультурное. Вы можете быть представителем любой этнической группы", - подчеркнул исполнитель.

"Под рашистской п**ерацией мы имеем в виду просто определенную территорию, которая оказалась под властью лютых упырей, конченых дебилов", - заявил певец.