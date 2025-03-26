Андрей Данилко вспомнил, как в 90-х "выбивал" деньги: "Меня ненавидели"

Известный украинский артист Андрей Данилко рассказал, как в начале карьеры в 90-х ему приходилось "выбивать" свои гонорары, поскольку в те времена организаторы часто пытались не платить артистам.

Подробно об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Цейво подкаст" в YouTube .

В упомянутые времена Андрей был еще юношей. Слава от образа Верки Сердючки пришла к нему стремительно, что спровоцировало много зависти среди его ровесников. Однако Данилко оставался скромным и даже застенчивым.

"Я очень большую работу над собой сделал, чтобы не стесняться и быть свободным. В жизни я был очень закомплексованным человеком, потому что на меня свалилась такая слава, к которой я не был готов", - поделился Андрей.

Несмотря на застенчивость, он умел постоять за себя, особенно когда дело доходило до гонораров. В 90-х среди многих организаторов царила привычка не платить деньги, в частности начинающим артистам, но с Данилко такие дела прокрутить не удавалось.

"У меня есть жилка. Если они будут зарабатывать, а я, как дурак, буду бесплатно. "Мы тебя покормим" - так мне когда-то говорили. Я отвечал: "Я могу купить себе еду и сам", - вспомнил Андрей.

Андрей Данилко (фото: instagram.com/v_serduchka)

Когда же он отказывался работать даром, начинались угрозы.

"А вы знаете, что вы хорошо начали, но плохо закончите?" - такое мне говорили по телефону. А я мог, конечно, быть отважным только через телефон. Вот так бы я: "Алло. Да, ага, угу. Вот столько-то. До свидания". И они перезванивали, находили деньги и платили", - поделился артист.

Он рассказал, что всегда просил деньги наперед. Когда же ему говорили, что заплатят после концерта, отказывался выступать.

"Я выстраивал такую позицию. Это же 90-е. Они ко мне подходили, а я говорил: "Принесите деньги. Без них не сыграю". Они ненавидели меня за это, потому что в основном бросали. А я был один, без менеджера, без поддержки - девушки в коллективе тогда ушли в декрет. Я жил в общежитии", - вспомнил те времена Данилко.

Данилко в образе Сердючки (фото: instagram.com/v_serduchka)

Он также признался, на что тратил заработанные гонорары. Оказалось, артист собирал на квартиру. Однако все равно предпочитал оставаться среди ровесников.

"Я не хотел уезжать из общежития. Ты еще подросток: хочешь подурачиться, пообщаться, сбегать под мост, купить бутылку вина. А тогда были 90-е, когда появилось очень много алкоголя, которого мы раньше никогда не видели", - рассказал Андрей.

Напомним, 8 марта легендарная Верка Сердючка отметила 34-й год рождения. Сценический образ Андрея стал культовым для Украины и мира, однако за его созданием стоит непростой путь. Ранее мы рассказывали малоизвестные факты о Сердючке, которые открывают ее с неожиданной стороны.

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