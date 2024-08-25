Верка Сердючка перепела свой хит "Жениха хотела" на украинском (видео)
Певица Верка Сердючка во время своего концерта, который состоялся 19 августа в Днепре, перепела на украинском свой русскоязычный хит "Жениха хотела".
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok пользователя под ником dreamy_devil30.
Так, в ролике звезда сначала напомнила, как звучала старая версия песни, а затем представила обновленную.
"Піструна хотіла,
Ось і залетіла,
Лай-ла-ла-ла-ла,
Піструна хотіла,
Вчасно так зуміла,
Лай-ла-ла-ла-ла,
Ну хто ж не хоче піструна, ла-ла", - спела Сердючка.
@dreamy_devil30 #сердючка оригинальный звук - dreamy_devil30
По словам исполнительницы, "так получилось даже точнее".
"Я сказал, я старые песни переводить не буду. Ей 300 лет, а я перевела, знаете, какую песню? Покажу вам фрагмент. Мне кажется, что даже точнее получилось", - прокомментировал Данилко.
К слову, оригинальная версия песни "Жениха хотела" была записана в 2004 году в дуэте с российской певицей Глюкозой.
Реакция фанатов
Юзеры высоко оценили украинскую версию песни.
Верка Сердючка (фото: (фото: instagram.com/v_serduchka)
- Ай українською так гарно, це б завірусилось огого
- На українській мові - це взагалі вогонь !!!
- Ну гарно ж звучить ! Чому б не відразу так
- А українською крутіше
- Ну піструна можна було замінити іншим словом) і українською крутіше
Напомним, Андрей Данилко неоднократно попадал в скандалы, вызванные его нежеланием переводить свои русскоязычные хиты на украинский язык. В частности, артист был подвергнут критике за выступление в киевском Osocor Residence и за отказ принимать участие в фестивале ATLAS UNITED 2024.
В конце июля исполнитель в интервью латвийскому телеканалу объяснил, почему он не рассматривает русский язык как язык окупантов.