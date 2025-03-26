Андрій Данилко пригадав, як в 90-х "вибивав" гроші: "Мене ненавиділи"

Відомий український артист Андрій Данилко розповів, як на початку кар’єри в 90-х йому доводилося "вибивати" свої гонорари, оскільки в ті часи організатори часто намагалися не платити артистам.

Детально про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на "Цейво подкаст" в YouTube .

У згадані часи Андрій був ще юнаком. Слава від образу Вєрки Сердючки прийшла до нього стрімко, що спровокувало багато заздрості серед його ровесників. Проте Данилко залишався скромним та навіть сором'язливим.

"Я дуже велику роботу над собою зробив, щоб не соромитися і бути вільнішим. У житті я був дуже закомплексованою людиною, тому що на мене звалилася така слава, до якої я не був готовий", - поділився Андрій.

Попри сором'язливість, він вмів постояти за себе, особливо коли справа доходила до гонорарів. У 90-х серед багатьох організаторів панувала звичка не платити гроші, зокрема артистам-початківцям, але з Данилком такі справи прокрутити не вдавалося.

"У мене є жилка. Якщо вони будуть заробляти, а я, як дурник, буду безплатно. "Ми тебе погодуємо" - так мені колись казали. Я відповідав: "Я можу купити собі їжу й сам", - пригадав Андрій.

Андрій Данилко (фото: instagram.com/v_serduchka)

Коли ж він відмовлявся працювати даром, починалися погрози.

"А ви знаєте, що ви добре почали, але погано закінчите?" - таке мені казали телефоном. А я міг, звичайно, бути відважним тільки через телефон. Ось так би я: "Алло. Так, ага, угу. Ось стільки-то. До побачення". І вони передзвонювали, знаходили гроші й платили", - поділився артист.

Він розповів, що завжди просив гроші наперед. Коли ж йому казали, що заплатять після концерту, відмовлявся виступати.

"Я вибудовував таку позицію. Це ж 90-ті. Вони до мене підходили, а я казав: "Принесіть гроші. Без них не зіграю". Вони ненавиділи мене за це, бо в основному кидали. А я був один, без менеджера, без підтримки - дівчата в колективі тоді пішли у декрет. Я жив у гуртожитку", - пригадав ті часи Данилко.

Данилко в образі Сердючки (фото: instagram.com/v_serduchka)

Він також зізнався, на що витрачав зароблені гонорари. Виявилося, артист збирав на квартиру. Проте все одно волів лишатися серед ровесників.

"Я не хотів їхати з гуртожитку. Ти ще підліток: хочеш подуріти, поспілкуватися, збігати під міст, купити пляшку вина. А тоді були 90-ті, коли з'явилося дуже багато алкоголю, якого ми раніше ніколи не бачили", - розповів Андрій.

Нагадаємо, 8 березня легендарна Вєрка Сердючка відзначила 34-й рік народження. Сценічний образ Андрія став культовим для України та світу, але за його створенням стоїть непростий шлях. Раніше ми розповідали маловідомі факти про Сердючку, які відкривають її з несподіваного боку.

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