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Андрій Данилко розкрив, чому у нього немає сім'ї: "раніше я переживав"

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Понеділок 20 червня 2022 15:53
Андрій Данилко розкрив, чому у нього немає сім'ї: "раніше я переживав" Андрій Данилко (facebook.com)
Автор: Марина Настевич

Відомий український артист Андрій Данилко, який виступає в образі Вєрки Сердючки, у свої 48 років не був одружений і не має дітей. За словами зірки, він вже змирився з цією ситуацією.

Про це Данилко розповів "Фактам ICTV".

Він зізнався, що у нього немає сім'ї не тому, що він цього не хоче, а тому що не виходить.

"Не дається мені сімейне життя. Не тому що я не хочу, а тому що не виходить. Як ніби мені це не дано. Якщо раніше я переживав з цього приводу, зараз прийняв. Якщо воно дано, воно буде", - поділився Андрій.

Як приклад він навів свого друга.

"Мій друг Кирило, який раніше працював на студії, не планував двох дітей в один рік, просто так вийшло. Доля", - зазначив Данилко.

Музикант додав, що багато людей мріють бути відомими, давати автографи, але у нього такого ніколи не було.

"Я весь час намагався бути закулісним", - зізнався Андрій.

Артист також нагадав, що ніколи не був сімейною людиною, навіть з мамою і рідною сестрою у нього були дуже холодні стосунки.

Нагадаємо, раніше Андрій Данилко вразив відвертою правдою про стосунки з сестрою і розповів, яка подія їх примирила.

Читайте, як до цього Вєрка Сердючка запалила в київському метро і дивіться повне відео.

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Андрій Данилко
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