Андрей Данилко раскрыл, почему у него нет семьи: "раньше я переживал"
Известный украинский артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, в свои 48 лет не был женат и не имеет детей. По словам звезды, он уже смирился с этой ситуацией.
Об этом Данилко рассказал "Фактам ICTV".
Он признался, что у него нет семьи не потому, что он этого не хочет, а потому что не получается.
"Не дается мне семейная жизнь. Не потому что я не хочу, а потому что не получается. Как будто мне это не дано. Если раньше я переживал по этому поводу, сейчас принял. Если оно дано, оно будет", - поделился Андрей.
В качестве примера он привел своего друга.
"Мой друг Кирилл, ранее работавший на студии, не планировал двоих детей в один год, просто так получилось. Судьба", - отметил Данилко.
Музыкант добавил, что многие люди мечтают быть известными, давать автографы, но у него такого никогда не было.
"Я все время старался быть закулисным", - признался Андрей.
Артист также напомнил, что никогда не был семейным человеком, даже с мамой и родной сестрой у него были очень холодные отношения.
Напомним, ранее Андрей Данилко поразил откровенной правдой про отношения с сестрой и рассказал, какое событие их примирило.
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