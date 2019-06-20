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Отримав солідну надбавку: стала відома зарплата Луценка за травень

STYLERПерсони    20.06.2019 - 21:09
Отримав солідну надбавку: стала відома зарплата Луценка за травень
Луценко отримав солідну надбавку до зарплати (колаж: РБК-Україна)

Зарплата Луценка у травні зросла майже втричі за рахунок надбавок до окладу

Юрій Луценко у травні отримав солідну надбавку до окладу. Генеральний прокурор минулого місяця заробив чималу суму у порівнянні з зарплатнею середньостатистичного українця, пишуть "Українські новини".

Так, оклад Юрія Луценка становить 37 тисяч гривень, а зарплатня генпрокурора у травні склала 105 017 гривень.

Після утримання всіх податків і зборів на руки він отримав 84 539 гривень.

Отримав солідну надбавку: стала відома зарплата Луценка за травень

Заробітна платня Юрія Луценка (фото: ukranews.com)

Серед надбавок генеральному прокурору України значаться такі: 

  • надбавки "за класний чин" - становлять від 1400 до 3200 грн;
  • "за вислугу років" - від 10 до 50% від окладу;
  • надбавки "за високі досягнення у праці" - до 100% окладу "з урахуванням надбавок за класний чин і вислугу років";
  • доплати за науковий ступінь - 5% окладу;
  • надбавки за "роботу в умовах режимних обмежень" - від 10 до 20% окладу;
  • премії - не менше 10% окладу.

Отримав солідну надбавку: стала відома зарплата Луценка за травень

Заробітна платня Юрія Луценка (фото: ukranews.com)

Нагадаємо, раніше Олена Зеленська розповіла про недоліки президента України Володимира Зеленського. При цьому деякі з них вона назвала кумедними.

Також ми писали про те, що за останні шість років заробітна плата українця зросла більш ніж у три рази.

До слова, раніше жителі чотирьох українських міст розповіли, як вони оцінюють діяльність Володимира Зеленського за перший місяць перебування на посаді президента України.

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