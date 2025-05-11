Андре Тан тронул признанием о маме и показал ее на редком фото

Известный украинский дизайнер Андре Тан трогательно обратился к своему самому родному человеку. Ко Дню матери он показал редкое фото и рассказал, как изменилась его жизнь благодаря одному решению.

На редком фото дизайнер позировал рядом с мамой - Викторией. Женщина носит стильный боб с челкой и отлично выглядит. И оказалось, что именно маме Тан обязан своей карьерой.

"Я не знаю, мог бы я когда-нибудь рассказать эту историю без тебя, мама. И даже сейчас, когда пытаюсь это сделать, сердце переполняет - потому что я точно знаю, что без твоей веры в меня, моя жизнь была бы совсем другой", - отметил дизайнер.

Он вспомнил себя в 8 лет, когда начал рисовать все время. И это, объяснил Андре, не было детской игрой. Тогда это стало для него "маленькой вселенной".

Мама Андре Тана (фото: instagram.com/andre_tan_official)



"Я создавал свои модели, рисовал обложки для "модного журнала" Изабель - представлял себя редактором, дизайнером, управлял своим собственным миром. Это был мой способ быть собой. Ты всегда относилась к этому с пониманием, поддерживала, хотя, возможно, тогда и не знала, куда меня это приведет. Помню, когда этих рисунков уже было больше 50, к нам приехала твоя подруга из Канады", - рассказал Тан.

"Она спросила, чем я занимаюсь, и ты, не колеблясь, ответила: "Мой сын хочет быть дизайнером". И это было так искренне, что я тогда даже не представлял, какую важную роль ты играешь в моей жизни. Ты показала ей мои тетради, а подруга сказала: "Твоему сыну точно надо это развивать. Он не просто рисует - у него есть талант". Ты, наверное, тогда еще не знала, как этот разговор изменит все, но для меня он стал поворотной точкой", - добавил он.

Тогда маленький Андре (настоящее имя Тана - Андрей Тищенко) подслушивал разговор мамы с подругой. А на утро его ждали судьбоносные слова.

Андре Тан растрогал словами о маме (фото: instagram.com/andre_tan_official)



"И когда ты подошла ко мне утром и сказала: "Сыночек, я думаю, тебе надо идти на курсы кройки и шитья", что-то изменилось во мне. Я пошел. И в этот момент я еще не понимал, как важно было это решение. Ты открыла мне двери, двери возможностей, потому что ты поверила в меня, даже когда я еще не знал, куда иду", - рассказал дизайнер.

Те курсы, объяснил Тан, стали для него настоящим стартом. Затем его ждали детский театр мод и первая коллекция в 12 лет.

"Мы с тобой ездили по Украине с показами, и все это было благодаря тебе. Ты показала мне, как можно превратить мечты в реальность. Ты всегда была рядом, поддерживала! Мама, ты - моя первая наставница, моя самая большая поддержка, мой движущая сила", - написал Андре.

"Ты не просто помогла мне теми курсами кройки и шитья, ты помогла мне найти себя. Мама, я всегда буду благодарен тебе за каждый шаг, за каждую твою веру в меня. Люблю тебя! С днем матери", - резюмировал он.

Пос растрогало фанов Тана. В комментариях они пишут: