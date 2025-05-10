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"29 лет вместе". Как изменились Сумская и Борисюк: трогательные фото со свадьбы

Суббота 10 мая 2025 16:18
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"29 лет вместе". Как изменились Сумская и Борисюк: трогательные фото со свадьбы Ольга Сумская отметила годовщину брака с мужем (фото: instagram.com/olgasumska)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Одна из самых крепких пар украинского шоу-бизнеса Ольга Сумская и Виталий Борисюк 10 мая отмечает 29-летие брака. В честь события актриса поразила поклонников архивными кадрами со свадьбы.

Как изменились супруги, детальнее рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram Сумской.

Ольга разместила серию видео в рассказах, на которых предстает в свадебном платье и с букетом в руках 29 лет назад. Она шагает под венец под руку с Борисюком.

Ольга Сумская показала свадьбу с Борисюком (скриншот)

Порадовала актриса и кадрами со второй свадьбы в Киеве, которая состоялась по случаю годовщины в 2021 году. Тогда влюбленные устроили громкое празднование в кругу звездных гостей, родных и медиа. Кольца на церемонии выносила дочь пары Анна Борисюк.

"29 лет вместе! Наш май! Незабываемо!", - лаконично подписала видео звезда.

Как отреагировали в сети

К поздравлениям присоединились не только поклонники актрисы, но и звездные коллеги.

  • "Оля! Это так невероятно, искренне, восторженно! Вы такие красивые! Обожаю. Поздравляю!" - написала Ольга Атанасова.
  • "Искренние поздравления", - поддержала Цимбалару.
  • "Поздравляю. Замечательная пара", - отметила Ольга Цибульская.
  • "Ну вы невероятные", - прокомментировала Наталка Денисенко.
  • "Я хорошо помню этот день! Вы прекрасны! Люблю Вашу семью! Живите долго, счастливо и здорово!" - поздравил Виталий Козловский.

&quot;29 лет вместе&quot;. Как изменились Сумская и Борисюк: трогательные фото со свадьбыСумская и Борисюк (фото: instagram.com/olgasumska)

Напомним, Ольга и Виталий поженились в 1996 году. У них есть 23-летняя дочь Анна. Также у актрисы есть дочь Антонина от предыдущего брака с Евгением Паперным. Она уже много лет живет в РФ и с начала полномасштабного вторжения не высказывалась о российской агрессии против Украины. Ранее Сумская рассказывала, как решение дочери осесть в стране-агрессоре повлияло на ее карьеру.

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