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Тайна века разгадана! Вот зачем на бюстгальтере спереди бантик

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Воскресенье 05 февраля 2023 18:28
Тайна века разгадана! Вот зачем на бюстгальтере спереди бантик Зачем на бюстгалтере бантик спереди (фото: pexels)
Автор: Светлана Мащенко

Задумывались когда-то, зачем по центру большинства бюстгальтеров размещен бантик? Его иногда украшают бусинами, подвесками, логотипами, но кроме декоративной, никакой функции эта милая деталь не несет.

Об этом рассказали пользователи ресурса для обмена информацией Quora, и это мнение имеет здравый смысл.

Откуда "растут ноги" у бантика

Оказывается, бантики на лифчике имеют очень древнее происхождение, когда дамы еще носили корсеты и танцевали на балах.

Несколько веков назад девушки носили корсеты из бюска – тонких жестких планок из китового уса, которые придавали изделию нужную форму.

Проходили времена, корсеты заменили на бра, но традиционный бантик так и остался в пикантном месте – между чашечками лифчика.

"Бюск вставляли в специальный карман, который пришивали к передней части корсета, и скрепляли полученную конструкцию бантом. Впоследствии бюск исчез, но бант остался на бюстгальтерах как декор", – объясняет эксперт.

Тайна века разгадана! Вот зачем на бюстгальтере спереди бантик

Когда бантом фиксировали корсеты (фото: pixabay)

Другая версия происхождения бантика

По еще одной версии, бантик на корсете когда-то крепили, чтобы понять, где зад, где перед (равно как мы сейчас оставляем бирку на свитерах и футболках).

Особенно это актуально, когда нет электричества и одеваться надо при тусклом свете свечей или вообще на ощупь.

Тайна века разгадана! Вот зачем на бюстгальтере спереди бантик

Бантик на лифчике когда-то выполнял важную функцию (фото: unsplash)

Также будет интересно узнать, зачем на трусиках бантик спереди.

Кроме того, читайте, откуда взялась традиция чокаться бокалами во время застолья.

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