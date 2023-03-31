Стилист показала самую модную юбку 2023: как носить тренд года

Модные подиумы 2023 года заполонили юбки макси-длины, которые удачно конкурируют с миди-длиной, что все так же актуальна.

Как носить главный тренд года - длинную юбку и какой крой выбрать, рассказала в Instagram стилист Ната Москаленко.

Какие фасоны - самые крутые

"Очень аристократическая и торжественная, она (макси-юбка. - Ред.) перекочевала в повседневные образы и благодаря миксам стилей очень хорошо здесь прижилась", - рассказывает стилист.

Трендовыми фасонами юбок являются:

юбка-баллон с подогнутым подолом,

прямая юбка-труба,

юбка из денима от клеша до юбок-карандашей.

Все эти модели хорошо сочетаются с трендовыми бомберами, жакетами, рубашками и просто футболками.

Юбка-баллон

Такой выбор придаст вам женственность благодаря тонкой ткани, падающей вниз произвольными складками.

Юбка-труба

Она подойдет стильной и уверенной в себе леди с изящной фигурой.

Денимовая юбка

Какой бы крой вы ни предпочли, помните - юбка должна быть максимально длинной.

Все фото: instagram.com/nata_moskalenko_