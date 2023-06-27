Андре Тан назвал 5 вещей, которые никогда не выйдут из моды

Модные тенденции быстро появляются на подиумах и так же быстро исчезают из них. Очень часто за модой просто не угонишься. Но есть вещи, которые остаются актуальными в любое время.

Какие вещи в гардеробе будут актуальными на все времена, - рассказал в Instagram украинский дизайнер Андре Тан.

Какие вещи в гардеробе будут модными всегда

Классический пиджак

Эта вещь уже давно вышла за пределы делового стиля и стал любимым элементом гардероба многих украинок. Пиджак можно одевать как на работу, так и на любое торжественное событие или просто прогулку. С пиджаком образ всегда выглядит стильным, даже если вы наденете его с обычными джинсами и футболкой.

Тельняшка

Тельняшки вошли в моду в прошлом веке по инициативе самой Коко Шанель и остаются актуальными по сей день. С ними можно создать множество классных образов: спортивные, романтические, на каждый день, деловые.

Рукав тельняшки может быть как коротким, так и длинным, поэтому ее можно носить в любую погоду и создавать много интересных образов.

Рубашка

Это безусловно самая универсальная вещь в гардеробе. Рубашку можно носить не только как самостоятельную вещь, но и как верхний слой, а под нее можно надевать футболку, водолазку или даже платье. С ней можно создать множество стильных образов на любое событие. Не бойтесь экспериментировать.

Маленькое черное платье

Классика - это всегда выигрышный вариант. Маленькое черное платье должно быть в гардеробе каждой женщины. Об этом говорила еще знаменитая Коко Шанель.Черное платье всегда с нами и помогает в разных жизненных ситуациях. Эта вещь уж точно никогда не выйдет из моды.

Прямые джинсы

Ни один ультрамодный фасон не заменит правильных прямых джинсов. Они выглядят дорого, подчеркивают хрупкость щиколоток и безупречно вписываются в любой образ.

Помните, что база гардероба – это очень важно. Поэтому в вашем шкафу обязательно должны быть вещи, которые станут основой стильного образа и не выйдут из моды. Не забывайте об этом, когда будете придумывать новые образы.