Андре Тан назвал 5 вещей, которые никогда не выйдут из моды
Модные тенденции быстро появляются на подиумах и так же быстро исчезают из них. Очень часто за модой просто не угонишься. Но есть вещи, которые остаются актуальными в любое время.
Какие вещи в гардеробе будут актуальными на все времена, - рассказал в Instagram украинский дизайнер Андре Тан.
Какие вещи в гардеробе будут модными всегда
Классический пиджак
Эта вещь уже давно вышла за пределы делового стиля и стал любимым элементом гардероба многих украинок. Пиджак можно одевать как на работу, так и на любое торжественное событие или просто прогулку. С пиджаком образ всегда выглядит стильным, даже если вы наденете его с обычными джинсами и футболкой.
Тельняшка
Тельняшки вошли в моду в прошлом веке по инициативе самой Коко Шанель и остаются актуальными по сей день. С ними можно создать множество классных образов: спортивные, романтические, на каждый день, деловые.
Рукав тельняшки может быть как коротким, так и длинным, поэтому ее можно носить в любую погоду и создавать много интересных образов.
Рубашка
Это безусловно самая универсальная вещь в гардеробе. Рубашку можно носить не только как самостоятельную вещь, но и как верхний слой, а под нее можно надевать футболку, водолазку или даже платье. С ней можно создать множество стильных образов на любое событие. Не бойтесь экспериментировать.
Маленькое черное платье
Классика - это всегда выигрышный вариант. Маленькое черное платье должно быть в гардеробе каждой женщины. Об этом говорила еще знаменитая Коко Шанель.Черное платье всегда с нами и помогает в разных жизненных ситуациях. Эта вещь уж точно никогда не выйдет из моды.
Прямые джинсы
Ни один ультрамодный фасон не заменит правильных прямых джинсов. Они выглядят дорого, подчеркивают хрупкость щиколоток и безупречно вписываются в любой образ.
Помните, что база гардероба – это очень важно. Поэтому в вашем шкафу обязательно должны быть вещи, которые станут основой стильного образа и не выйдут из моды. Не забывайте об этом, когда будете придумывать новые образы.
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