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Влад Яма в Майамі відпочив у українського ведучого в будиночку з ігуанами за 350 тис. доларів

Майамі, П'ятниця 22 січня 2021 17:51
Влад Яма в Майамі відпочив у українського ведучого в будиночку з ігуанами за 350 тис. доларів
Влад Яма (Фото: instagram.com/vladyama_official)
Автор: Володимир Костирін

Влад Яма з родиною відправився на відпочинок у Маямі (Флорида, США) і зустрівся зі своїм другом, відомим українським телеведучим і шоуменом Анатолієм Анатолічем. Хореограф побував у нього в гостях і поділився з шанувальниками своїми враженнями.

Як зізнався король бального танцю в Instagram в stories, такі поїздки на берег Атлантичного океану стали мало не традицією.

Разом з дружиною Ліліаною з синочком Леоном суддя "Танців з зірками" чудово провів час в будинку Анатоліча, відточив майстерність катання на скейті (шоумен купив його за 200 доларів), насолодився смачними стравами, які шоумен приготував на триярусному барбекю спеціально для своїх гостей, а також поніжився біля мальовничого ставка у дворі біля відкритого вогню.

Влад Яма в Майамі відпочив у українського ведучого в будиночку з ігуанами за 350 тис. доларів

Влад Яма з сім'єю сходив у гості до Анатолія Анатоліча в Маямі (фото: instagram.com/stories/vladyama_official)

Танцюрист також показав на відео, як ведучий хвалиться стравою з риби, яку він спеціально привіз з України.

Влад Яма в Майамі відпочив у українського ведучого в будиночку з ігуанами за 350 тис. доларів

Анатолій Анатоліч пригощав Влада Яму з сім'єю диво-стравою з України (фото: instagram.com/stories/vladyama_official)

Ролик можна подивитися за цим посиланням.

Влад Яма в Майамі відпочив у українського ведучого в будиночку з ігуанами за 350 тис. доларів

Влад Яма в гостях у Анатолія Анатоліча в Майамі в США (фото: instagram.com/stories/vladyama_official)

Як зазначив сам Анатолич в Instagram, зустрічатися в січні з сім'єю Влада Ями "на іншій стороні океану стає доброю традицією".

"Оточувати себе хорошими людьми - перше правило щасливих людей!" - додав ведучий.

Влад Яма в Майамі відпочив у українського ведучого в будиночку з ігуанами за 350 тис. доларів

Анатолій Анатоліч і Влад Яма з сім'ями зустрілися в Майамі (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

Також Анатоліч розповів, що вартість його будиночка в Штатах складає близько 350 тисяч доларів.

"Закохався в це місце", - зізнався він, розповідаючи про свій будинок з ігуанами.

Влад Яма в Майамі відпочив у українського ведучого в будиночку з ігуанами за 350 тис. доларівВлад Яма в Майамі відпочив у українського ведучого в будиночку з ігуанами за 350 тис. доларів

Анатолій Анатоліч показав свій будинок в Майамі за 350 тисяч доларів (фото: instagram.com/stories/anatoliyanatolich)

Раніше повідомлялося, що Влад Яма з дружиною і сином зачарував зимовими забавами на морозі.

Нагадаємо також, що перед новорічними святами Влад Яма з родиною розсекретив свій особливий талісман-іграшку на ялинку, куплений у Венеції.

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Новини України Стиль життя Влад ЯмаАнатолий Анатоличновости шоу-бизнеса

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