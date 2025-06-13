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Анатолий Анатолич показал, как выглядел он и его родители в 80-х: фото из личного архива

Пятница 13 июня 2025 13:04
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Анатолий Анатолич показал, как выглядел он и его родители в 80-х: фото из личного архива Анатолий Анатолич (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)
Автор: Катерина Собкова

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич (настоящее имя - Анатолий Яцечко) показал в сети фото со своими родителями, на котором ему всего пару месяцев.

Об этом говорится в сообщении РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его новую публикацию в Instagram.

Анатолич показал родителей на фото

Дело в том, что шоумен решил сделать себе татуировку с изображением своей семьи в 1984 году.

На фото, которое он прикрепил к публикации, маленький Анатолий сидит на руках у своего отца. Примечательно, что родители будущей звезды позируют для фото в норковых шапках. Как известно, в 80-х и 90-х этот головной убор считался очень модным и статусным.

Судя по всему, фото сделано в конце 1984 года - именно в этом году он родился. На снимке ему всего пару месяцев.

Анатолий Анатолич показал, как выглядел он и его родители в 80-х: фото из личного архива

Анатолий Анатолич с родителями (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

Затем телеведущий показал, как татуировка с изображением родных выглядит на его теле.

Анатолий Анатолич показал, как выглядел он и его родители в 80-х: фото из личного архива

Татуировка телеведущего (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

Как отреагировали в сети

Фолловеры Анатолича тут же принялись комментировать его публикацию:

  • "Семья была состоятельная. Шапки красивые"
  • "У нас такие шапки на банках стояли у родителей. Мода была такая"
  • "Анатолич похож на папу"
  • "Крутость этой фотографии зашкаливает"
  • "С папой очень похожи".

Напомним, будущий шоумен родился в 1984 году в Кривом Роге.

Он не раз рассказывал в своих интервью, что его отец, которого также звали Анатолий, был героиновым наркоманом. Он погиб от 8 ножевых ранений, когда сыну было 2,5 года.

Анатолич также отметил, что случилась драка и отец погиб от ножевых ранений. Человек, который сделал это, также употреблял наркотики. А организатором убийства был друг отца.

"Мой папа тогда уже не употреблял. Это было во дворе нашего дома. Мы жили в частном секторе в Кривом Роге. Такой наркоманский район, Песочное. Но нас с мамой не было дома. Мы были на каком-то дне рождении", - вспомнил телеведущий в интервью Славе Демину.

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