Анастасія Приходько відсудила 270 тисяч за рекламний ролик

Співачка Анастасія Приходько, яка прийняла рішення піти з політики, виграла судову справу у компанії, яка знімала передвиборчий ролик для Петра Порошенка, де образ артистки був використаний без її згоди.

Мова йде про соціальний ролик про культуру. Як раніше повідомляла Анастасія Приходько, вона спершу дала згоду на зйомки в соціальній рекламі, так як їй пояснили, що відео буде в підтримку розвитку України і культури.

"Немає моєї згоди на транслювання цього ролика на інших каналах. немає згоди на те, що я беру участь в рекламі з написом "Вперед Порошенко". Ми домовилися з ними, що це буде соціальний ролик на підтримку і розвиток України, про культуру. Там не було жодного політичного підтексту", - заявила Приходько і зазначила, що звернеться до суду.

У червні 2019 року вона виграла справу, але компанія "ТОВ Медіа о Комьюникейшнс", яка була відповідачем по даному процесу, подала апеляцію.

Суд виявився на боці Приходько і визнав незаконним використання сценічного образу співачки в політичному ролику. Також суд зажадав виплатити артистці компенсацію в розмірі 270 тисяч гривень в якості моральної шкоди.

Суд визнав, що Анастасія Приходько не давала своєї згоди на використання свого імені і зображення, і знятий ролик є порушенням авторських прав артистки.

"Суд визнав за можливе стягнути з відповідача на користь позивача компенсацію за порушення авторських прав у розмірі 268 940 грн", - сказано в постанові суду, яке вступило в силу ще 8 жовтня.