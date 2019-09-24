Зрадники не повинні бути в моєму житті: Приходько зробила несподівану заяву

Анастасія Приходько (Фото: РБК-Україна)

Приходько розповіла, що пов'язує її з батьком її дочки

Анастасія Приходько, українська співачка, яка після шести років спільного життя повінчалася зі своїм коханим, зізналася, що ніколи не була одружена з батьком своєї дочки. Про це, а також про те, чому вона вирішила піти з політики, артистка розповіла в інтерв'ю Каті Король для програми "ЖВЛ".

Анастасія Приходько розповіла, що шлюб з Олександром – перший в її житті і раніше вона заміжня не була. Пара розписалася в 2013 році, але без особливої урочистості і у звичайних спортивних костюмах. Сам розпис ледь не зірвався.

Анастасія Приходько

"Я чекала цього всі 32 роки. Для мене це було важливо, обов'язково надіти біле плаття, і щоб фата була хороша. Це кохання завжди жило в моєму серці, тому що воно було перше. Дата нашого весілля було призначена на 3 вересня і коли друзі і мені, і чоловікові почали співати "Я календар переверну і знову третє вересня – день прощання", ми замислилися. Для того, щоб дата весілля не стала датою прощання – ми перенесли розпис на 4 вересня. Проте вранці обидва проспали і наділи перше, що попалося на очі", - зізналася Приходько.

Олександр – її перший офіційний чоловік, а батько її дочки, бізнесмен Нурік Кухілаву, не був з нею в офіційних відносинах. Крім того, співачка повідомила, що в її житті, а також в житті її дочки, його більше немає.

"Людина, яка зрадила, не має жодного шансу на спілкування з дитиною. Зрадники не повинні бути в моєму житті", - розповіла артистка.

Також вона пояснила, чому вирішила повністю піти з політики і повернутися на сцену.

"Я дуже хотіла бути корисною цій країні. Це був найважчий рік в моєму житті. Я вдячна за школу, за те, що я пройшла. Я вмію брати відповідальність за свої вчинки, тому я для себе вирішила, що ця історія для мене закінчена. Я трохи, напевно, забула, що я в першу чергу жінка-мати. Мені хочеться чогось м'якого, жіночного", - пояснила свою позицію Приходько і натякнула, що її амплуа на сцені трохи зміниться.

Анастасія Приходько відверто розповіла про своє особисте життя і пояснила, чому вирішила піти з політики (Відео: YouTube/ЖВЛ)