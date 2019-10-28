Анастасия Приходько отсудила 270 тысяч за рекламный ролик

Певица Анастасия Приходько, которая приняла решение уйти из политики, выиграла судебное дело у компании, которая снимала предвыборный ролик для Петра Порошенко, где образ артистки был использован без ее согласия.

Речь идет о социальном ролике о культуре. Как ранее сообщала Анастасия Приходько, она изначально дала согласие на съемки в социальной рекламе, так как ей объяснили, что видео будет в поддержку развития Украины и культуры.

"Нет моего соглашения на транслирование этого ролика на других каналах. нет согласия на то, что я беру участие в рекламе с надписью "Вперед Порошенко". Мы договорились с ними, что это будет социальный ролик в поддержку и развитие Украины, про культуру. Там не было никакого политического подтекста", - заявила Приходько и отметила, что обратится в суд.

В июне 2019 года она выиграла дело, но компания "ООО Медиа о Комьюникейшнс", которая являлась ответчиком по данному процессу, подала апелляцию.

Суд оказался на стороне Приходько и признал незаконным использование сценического образа певицы в политическом ролике. Также суд потребовал выплатить артистке компенсацию в размере 270 тысяч гривен в качестве морального ущерба.

Суд признал, что Анастасия Приходько не давала своего согласия на использование своего имени и изображения, и отснятый ролик является нарушением авторских прав артистки.

"Суд признал возможным взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию за нарушение авторских прав в размере 268 940 грн", - сказано в постановлении суда, которое вступило в силу еще 8 октября.