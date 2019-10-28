ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Анастасія Приходько відсудила 270 тисяч за рекламний ролик

STYLERПерсони    28.10.2019 - 19:59
Анастасія Приходько відсудила 270 тисяч за рекламний ролик
Приходько виграла суд у справі про політичний ролик (Колаж РБК-Україна)

Анастасія Приходько двічі виграла суд у справі про ролик зі своєю участю

Співачка Анастасія Приходько, яка прийняла рішення піти з політики, виграла судову справу у компанії, яка знімала передвиборчий ролик для Петра Порошенка, де образ артистки був використаний без її згоди.

Мова йде про соціальний ролик про культуру. Як раніше повідомляла Анастасія Приходько, вона спершу дала згоду на зйомки в соціальній рекламі, так як їй пояснили, що відео буде в підтримку розвитку України і культури.

"Немає моєї згоди на транслювання цього ролика на інших каналах. немає згоди на те, що я беру участь в рекламі з написом "Вперед Порошенко". Ми домовилися з ними, що це буде соціальний ролик на підтримку і розвиток України, про культуру. Там не було жодного політичного підтексту", - заявила Приходько і зазначила, що звернеться до суду.

У червні 2019 року вона виграла справу, але компанія "ТОВ Медіа о Комьюникейшнс", яка була відповідачем по даному процесу, подала апеляцію.

Суд виявився на боці Приходько і визнав незаконним використання сценічного образу співачки в політичному ролику. Також суд зажадав виплатити артистці компенсацію в розмірі 270 тисяч гривень в якості моральної шкоди.

Суд визнав, що Анастасія Приходько не давала своєї згоди на використання свого імені і зображення, і знятий ролик є порушенням авторських прав артистки.

"Суд визнав за можливе стягнути з відповідача на користь позивача компенсацію за порушення авторських прав у розмірі 268 940 грн", - сказано в постанові суду, яке вступило в силу ще 8 жовтня.

Проникливо до мурашок: Петро Порошенко з родиною відвідав рок-мюзикл про Майдан
Новини України СудАнастасія ПриходькоПорошенко Петро
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся