Аналізи у Зеленського брав актор "Сватів" і учасник ТВ-шоу

Перед дебатами з Петром Порошенком кандидат у президенти України Володимир Зеленський здав аналізи в клініці Eurolab. З'ясувалося, що лікар, який брав кров у Зеленського – зірка кулінарного шоу "Мастер Шеф" Владислав Кирякулов.

На сайті Eurolab зазначено, що Владислав Кирякулов лікар з 10-річним стажем. У нього є диплом лікаря-акушера і доктора по загальній медицині. Також повідомляється, що Кирякулов масажист, лікар з загальної гігієни і фахівець з підбору індивідуальних устілок.

Владислав Кирякулов на сайті Eurolab

А ось на сайті СТБ про Кирякулова є й інша інформація. Він був учасником 8 сезону проекту "Майстер Шеф" і він дуже любить готувати.

Владислав Кирякулов на сайті СТБ

"Владислав – доктор з тонкою душевною організацією. За національністю він грек, чим дуже пишається. У Владислава м'який характер, але, в силу своєї емоційності, все ж частенько вибухає. Чоловік часто подорожує, особливо в США, але заради цього змушений багато працювати. "МастерШеф" для Владислава – ще одна мрія його життя", - зазначено на сайті.

Також у нього є свої авторські страви, які він представляв на проекті.

Інформація про Владислава Кирякулова на сайті СТБ

Владислав Кирякулов в МастерШеф (YouTube/МастерШеф)

Крім того, з'ясувалося, що Влад Кирякулов - актор, який знявся в 17 фільмах, в тому числі і в епізодичній ролі в серіалі "Свати".

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Відео: YouTube/Телеканал Прямий

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що блогер висловився про вибір Зеленського клініки для аналізів.

А також розповідали про те, що українці відреагували на відповідь Порошенко Зеленському.