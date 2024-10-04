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Американская звезда разошлась с бойфрендом спустя 10 месяцев после рождения сына

Холли Бейли с сыном (фото: instagram.com/hallebailey)
Автор: Иванна Пашкевич

24-летняя звезда "Русалочки" Холли Бейли разошлась с рэпером DDG (Деррил Дуэйн Гренберри-младший) после трех лет совместной жизни.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram 26-летнего музыканта.

Пара рассекретила роман в начале 2022-го. В декабре прошлого года у них родился сын Гало, лицо которого родители показали в июле. Ребенок не укрепил союз артистов. Накануне DDG сообщил об изменениях в личной жизни.

"После долгих раздумий и искренних бесед мы с Холли решили пойти разными путями. Это решение было нелегким, но мы считаем, что это лучший путь вперед для нас обоих. Я дорожу временем, которое мы провели вместе, и любовью, которую мы разделили. Несмотря на изменения в наших отношениях, наша любовь друг к другу остается глубокой и искренней", - отметил Деррил.

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Актриса пока что воздержалась от публичных заявлений, однако DDG заявил, что они намерены сохранить хорошие отношения ради своего малыша.

"Поскольку мы сосредоточены на наших индивидуальных путешествиях и наших ролях родственников, мы дорожим связью, которую построили, и прекрасными моментами, которые разделили. Пока мы переживаем этот переходный период, мы просим вашего понимания и поддержки. Спасибо за вашу любовь и одобрение", - добавил рэпер.

DDG и Холли Бейли с сыном (фото: instagram.com/hallebailey)

Отметим, что Холли Бейли получила известность благодаря роли Ариэль в римейке "Русалочки". Еще на момент съемок знаменитость столкнулась с травлей со стороны поклонников оригинального мультфильма.

Многим не нравилось то, что для экранизации культовой сказки выбрали темнокожую актрису.

В октябре прошлого года стало известно, что актриса ждет первенца. Сын пары появился на свет в декабре 2023 года.

Холли Бейли с сыном (фото: instagram.com/hallebailey)

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