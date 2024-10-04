Американська зірка розійшлася з бойфрендом через 10 місяців після народження сина

Пара розсекретила роман на початку 2022-го. У грудні минулого року в них народився син Гало, обличчя якого батьки показали в липні. Дитина не зміцнила союз артистів. Напередодні DDG повідомив про зміни в особистому житті.

"Після довгих роздумів і щирих бесід ми з Голлі вирішили піти різними шляхами. Це рішення було нелегким, але ми вважаємо, що це найкращий шлях вперед для нас обох. Я дорожу часом, який ми провели разом, і коханням, яке ми розділили. Незважаючи на зміни в наших стосунках, наше кохання одне до одного залишається глибоким і щирим", - зазначив Дерріл.

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Акторка поки що утрималася від публічних заяв, проте DDG заявив, що вони мають намір зберегти хороші стосунки заради свого малюка.

"Оскільки ми зосереджені на наших індивідуальних подорожах і наших ролях родичів, ми дорожимо зв'язком, який побудували, і прекрасними моментами, які розділили. Поки ми переживаємо цей перехідний період, ми просимо вашого розуміння і підтримки. Дякую за вашу любов і схвалення", - додав репер.

DDG з Голлі Бейлі та сином (фото: instagram.com/hallebailey)

Зазначимо, що Голлі Бейлі здобула популярність завдяки ролі Аріель у рімейку "Русалочки". Ще на момент зйомок знаменитість зіштовхнулася зі цькуванням з боку шанувальників оригінального мультфільму.

Багатьом не подобалося те, що для екранізації культової казки вибрали темношкіру актрису.

У жовтні минулого року стало відомо, що актриса чекає на первістка. Син пари з'явився на світ у грудні 2023 року.

Голлі Бейлі з сином (фото: instagram.com/hallebailey)