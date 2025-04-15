Alyona Alyona сказала, сколько тысяч долларов тратит на жизнь в селе

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona назвала сумму, которую тратит на жизнь в селе.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью артистки для "ТУР Зірками" на Люкс ФМ.

В прошлом году Alyona Alyona решила изменить ритм жизни и переехала из Киева в Ивано-Франковскую область - именно оттуда родом ее возлюбленный.

Новым домом для звезды стало село Выгода, где рэперша открыла в себе любовь к хозяйству.

Артистка признается, что с удовольствием ухаживает за клумбами и мечтает о собственном кусочке земли.

"Володька (парень звезды, - прим. ред.) у нас по консервации: грибочки маринованные, огурчики, вишенки, клубника. Я по клумбам. Это мое: растеньица сажает. У меня есть клочок земли под балконом. Да я уже и на балконе засадила тюльпанами и нарциссами. Очень жду тот момент, когда можно будет приобрести себе жилье, землю", - поделилась она. Alyona Alyona с любимым Владимиром (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

Кроме того, что рядом природа, жизнь на Франковщине оказалась еще и экономнее.

По словам певицы, ее ежемесячные расходы составляют примерно 2 тысяч долларов - сюда входит аренда, транспорт, питание и расходы на здоровье.

"Здесь (на Франковщине) я трачу меньше, поскольку меньше где-то езжу. Любая поездка в столице - это дорого, ведь где-то нужно сесть поесть, снять отель", - призналась рэперша.

Напомним, несколько лет назад стало известно, что знаменитость состоит в отношениях с музыкантом Владимиром.

О женитьбе, как признается звезда, они с бойфрендом пока не думают. Пара ждет победы Украины в войне, и уже тогда, возможно, заключат официальный брак.

Сейчас, по словам певицы, замужество неважно для нее. А вот к материнству, говорит артистка, она уже готова.