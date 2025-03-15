Алкогольні війни ЄС і США. Чи треба запасатися спиртним і чи є українська альтернатива бурбону?

Днями ЄС ввели мито розміром 50% на американський віскі, а США своєю чергою - 200% на вина та шампанське з країн ЄС . Таким чином алкоголь в США та ЄС може суттєво здорожчати.

РБК-Україна (проєкт Styler) розібралося, чи вплине це на українців і чи варто запасатися алкоголем.

Що сталося між США та ЄС

Як відповідь на попередні торгівельні обмеження США для Європи, ЄС заявив про плани ввести 50-відсоткове мито на американський віскі.

Президент США Дональд Трамп не залишився осторонь, заявивши про можливість введення 200-відсоткового мита на вина і шампанське з Європейського Союзу. За його словами, це підтримає американських виробників алкоголю.

"Якщо цей тариф не буде негайно скасовано, США незабаром введуть 200% тариф на всі вина, шампанське та алкогольні продукти, що походять із Франції та решти країн ЄС. Це буде чудово для винного та шампанського бізнесу в США", - написав очільник Білого дому. США можуть ввести мито 200% на шампанське та вино з ЄС (скриншот)

Чи вплине це на подорожчання алкоголю в Україні

За словами експертів алкогольних маркетів WineTime, український ринок спиртних напоїв тарифні війни США і ЄС не повинні зачепити.

"Скоріш за все просто американські виробники будуть зменшувати об'єм виробництва. Для них це не критично. Ми не входимо в ЄС, тому імпортуємо міцні напої напряму, а не через транзит", - йдеться в коментарі.

А от у США вартість може знизитися, зокрема, й на вина.

"Ціни можуть знизитися, оскільки є поточне виробництво, яке планують реалізовувати, щоби покрити свої витрати. Відповідно для того, щоби звільнити місце для нового врожаю, вони можуть знизити ціни або шукати нові ринки збуту", - розповідають у WineTime.

У довгостроковій перспективі ціна за літр може зрости. Однак зараз скуповувати ящиками американський бурбон і віскі (Jim Beam, Wild Turkey, Woodford Reserve, Old Forester Jack Daniel’s, Mellow Corn та інші) не варто.

Чи є альтернатива американському міцному алкоголю в Україні?

В Україні активно розвиваються крафтові виробники алкогольних напоїв. Але замінити американські напої "своїми силами" не вийде.

"У нас виробляють високої якості горілку, розвивається крафтове виробництво міцного алкоголю, але якісного віскі в стилі "Бурбон" немає. Малі крафтові виробники виготовляють якісний продукт, проте здебільшого вони орієнтовані на смак скотчу або ірландського віскі", - каже сомельє з міцних напоїв Іван Бачурин.

У WineTime додають: крафтові зернові дистиляти не виходять широко на ринок, адже маленькі виробники не можуть собі дозволити ліцензію, яка наразі необхідна.

"Якщо порівняти їх з гігантами виробників США, вартість літра суттєво вища в Україні. Тому говорити про пряму конкуренцію ціна-якість сьогодні зарано", - пояснюють експерти.

Проте є альтернатива, а саме витримані виноградні дистиляти, тобто бренді. В Україні працює доволі активне виробництво, яке може задовільнити внутрішній попит.

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