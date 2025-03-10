Назван способ хорошо спать даже, если перед этим вы употребляли алкоголь

Ни для кого не секрет, что алкоголь может нарушить ночной сон. Хотя употребление спиртного перед сном помогает быстрее заснуть, это негативно влияет на общее качество сна.

Как хорошо спать, если перед этим вы употребляли алкоголь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express.

Что происходит, когда вы употребляете алкоголь перед сном?

Когда вы употребляете алкоголь перед сном, ваше тело метаболизирует алкоголь в течение ночи. Поскольку уровень алкоголя в крови повышается и падает, алкоголь по-разному влияет на ваш сон.

Однако есть шаги, которые вы можете предпринять, чтобы улучшить свои шансы хорошо выспаться после вечернего напитка.

Эксперт по сну доктор Бреус сообщил о лучшем способе наслаждаться алкоголем и хорошо выспаться.

"Ограничьте употребление алкоголя двумя порциями, между каждым напитком выпивайте стакан воды, а затем выпивайте воду за три часа до сна", - сказал он.

Эксперт напомнил, что алкоголь не рекомендуется использовать в качестве средства для сна.

"Поскольку алкоголь влияет на каждого по-разному, важно понять, где ваша граница и сколько алкоголя вы можете выпить, прежде чем он начнет влиять на ваш сон", - пояснил Бреус.

Если вы ищете способы улучшить свой сон, легко начать с принятия здоровых гигиенических привычек сна, таких как соблюдение постоянного графика сна и создание успокаивающей атмосферы в спальне.

Чтобы улучшить гигиену сна, которая касается привычек, влияющих на сон, эксперт рекомендует ежедневно заниматься спортом, по крайней мере за четыре часа до сна, и не употреблять кофеин после 14:00.

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