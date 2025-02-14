Белое или красное? Какое вино лучше для вашего здоровья

Дебаты о том, полезнее ли красное или белое вино, были темой дискуссий на протяжении многих лет. Оба вида вина имеют свои особенности и преимущества.

Так какое же вино лучше пить, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Marca .

Какие преимущества и плюсы у красного вина?

Красное вино было широко исследовано, и ему приписывают несколько преимуществ для здоровья, в основном благодаря содержанию в нем полифенолов, особенно ресвератрола.

Эти антиоксидантные соединения содержатся в кожуре красного винограда и, как было показано, действуют:

Они улучшают здоровье сердечно-сосудистой системы

Умеренное потребление красного вина может помочь повысить уровень холестерина ЛПВП ("хорошего" холестерина) и снизить риск сердечных заболеваний.

Они обладают противовоспалительными свойствами

Антиоксиданты, присутствующие в красном вине, могут помочь бороться с воспалением в организме.

Они могут защищать от определенных типов рака

Некоторые исследования показывают, что ресвератрол может оказывать защитное действие против определенных типов рака, хотя в этой области необходимы дополнительные исследования.

Преимущества белого вина

Хотя белое вино не имеет столько исследований, подтверждающих его пользу, как красное, оно также имеет некоторые преимущества:

Низкое содержание калорий

В целом белое вино содержит меньше калорий, чем красное, что может быть важным фактором для тех, кто хочет контролировать потребление калорий.

Польза для пищеварения

Некоторые исследования показывают, что белое вино может помочь пищеварению и положительно влияет на кишечную флору.

Различные антиоксиданты

Хотя белое вино содержит меньше ресвератрола, оно содержит другие антиоксиданты, которые также могут быть полезными для здоровья.

Таким образом, и красное, и белое вино имеют свои преимущества для здоровья, но если вы стремитесь максимизировать эти преимущества, многие эксперты предпочитают красное вино из-за высокого содержания антиоксидантов, таких как ресвератрол.

Однако важно помнить, что эти преимущества работают только при умеренном потреблении.