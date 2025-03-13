Трамп решил делать "американское шампанское" и угрожает 200%-ными пошлинами для ЕС

Администрация США введет 200-процентные пошлины на вина и шампанское из стран Европейского Союза. Это поможет американским производителям этих продуктов.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Трамп угрожает ЕС, "одному из самых враждебных и злоупотребляющих налоговыми и тарифными органами в мире" ввести пошлины на "все вина, шампанское и алкогольную продукцию, поставляемую из Франции и других стран, представленных в ЕС".

Он заявил, что это станет ответом на планы ЕС ввести "отвратительные" 50-процентные пошлины на американский виски.

Трамп сказал, что предлагаемые ответные меры США будут "отличными для производителей вина и шампанского в США".

Шампанское

В Европейском Союзе "шампанское" (Champagne) является защищенным географическим указанием (Protected Designation of Origin, PDO). Это означает, что только игристое вино, произведенное во французском регионе Шампань по установленным правилам, может официально называться "шампанским".

Защита названия "Champagne" регулируется законодательством ЕС и международными соглашениями, такими как Лиссабонское соглашение и Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (TRIPS).

В других странах, включая Украину, использование слова "шампанское" для вина, не произведенного в этом регионе Франции, запрещено или постепенно ограничивается в соответствии с соглашениями с ЕС. В Украине, например, с 2021 года производители отказались от использования этого названия, заменяя его на "игристое вино"