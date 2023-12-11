"Никто и никогда не заменит": Алина Михайлова рассказала, как переживает потерю Да Винчи

Алина Михайлова – невеста известного героя Украины Да Винчи, героически погибшего в бою под Бахмутом 7 марта 2023 года, рассказала, как сейчас переживает его потерю.

Как Алина Михайлова до сих пор переживает потерю Да Винчи

Известно, что Алина и Дмитрий были несколько лет, они поддерживали друг друга не только в жизни, но и во время войны. Михайлова не позволила Да Винчи самому уйти на фронт, она стала для него сильнейшей опорой и была ею пока русские захватчики не унесли жизни Коцюбайла.

С момента гибели героя Украины прошел почти год, но рана в сердце Алины не зажила. Она откровенно говорит, что никто никогда не сможет заменить ей и всей нашей стране Дмитрия. Именно поэтому свою историю девушка начала с того, как батальон "Волки Да Винчи" переживают его потерю, как командира, побратима и друга.

"Сложно справляются, особенно сейчас. Это большая ответственность, мне бы хотелось, что каждый понимал это, быть в этом батальоне, нести за собой имя этого батальона и быть достойным быть в нем", - говорит Алина.

Алина Михайлова и Да Винчи (фото: instagram.com/alishamisha)

Также девушка добавила, что, соответственно, батальон должен иметь определенные ценности и разделять их и продолжать дело Дмитрия, исходя из его методов управления, но это невозможно.

"Никто и никогда не заменит Да Винчи, ни на уровне батальона, ни на уровне страны. это невозможно. В лице Дмитрия мы потеряли огромный потенциал на победу в этой войне. Я это говорю не как любящий его человек, а как украинка, военнослужащий. Поэтому это тяжелая работа, нести его имя с достоинством и честью", - сказала Алина.

Что помогает Алина пережить потерю Дмитрия

"В себе, в Дмитрии так же, потому что, я чувствую его отсутствие, но я живу в определенных иллюзиях, того, что я должен делать определенные его дела, пока его нет. То есть это такое состояние, когда ты продолжаешь делать определенные вещи будто за него. Как его заместитель, опора, правое, левое плечо, рука. Я живу в этом состоянии и, пожалуй, это дает мне силы", - рассказала Михайлова.

Военная также добавила, что для нее уже невозможна победа без Дмитрия, и сейчас она делает все от мысли, что она делает все это ради него.