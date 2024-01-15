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Алина Гросу серьезно травмировалась в Буковеле. Певицу отправили к хирургу

Понедельник 15 января 2024 13:54
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Алина Гросу серьезно травмировалась в Буковеле. Певицу отправили к хирургу Алина Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)
Автор: Иванна Пашкевич

Певица Алина Гросу серьезно травмировалась во время съемок нового клипа. Исполнительница срочно обратилась к хирургу.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артистки.

Алина Гросу получила травму

По словам знаменитости, она сорвала себе ноготь. Фото забинтованного пальца она выложила к себе в stories.

"Я только что вернулась от хирурга, потому что во время смены я, сидя на коне, сорвала себе полтора ногтя. Один ноготь немного кровоточил, другой на волоске держался, я не смогла его сама снять", - рассказала звезда.

Алина Гросу серьезно травмировалась в Буковеле. Певицу отправили к хирургу

Алина Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)

"Меня отправили к хирургу, чтобы он обрабатывал все, чтобы оторвал его до конца под лидокаином. Но после того, как его сорвала, я еще снималась 10 минут, немного собой этим горжусь. У меня впервые такое в жизни", - добавила она.

Гросу говорит, что не понимает, как так могло случиться и почему она была такой неосторожной.

"Жаль, потому что смену пришлось перенести на другой день и придется доснимать", - сказала Алина.

Алина Гросу серьезно травмировалась в Буковеле. Певицу отправили к хирургу

Алина Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)

Напомним, исполнительница уже год живет в США. А в декабре 2023 года она вернулась в Украину, чтобы провести здесь новогодние каникулы.

Сначала артистка отправилась в Черновцы к своей бабушке, откуда делилась семейными фотографиями.

Сейчас девушка отдыхает в Буковеле.

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Алина Гросу звезды шоу-бизнеса