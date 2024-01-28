Как король Чарльз III чувствует себя после перенесенной операции

Король Чарльз III недавно перенес операцию на простате, а теперь королева Камилла сообщает, как он себя чувствует.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на зарубежное издание People.

Как король Чарльз III чувствует себя после операции

На днях король перенес операцию на простате, поскольку когда-то мужчина ее увеличивал. В свои 75 монарх до сих пор является ярым трудоголиком и затянуть его на лечение было достаточно сложной задачей.

Однако в последнее время на королевскую семью "напала" черная полоса, ведь принцесса Уэльская также перенесла операцию на брюшной полости, а через несколько дней в больницу лег и король.

Известно, что сначала монарх навестил свою невестку Кейт Миддлтон в клинике, а потом и сам приехал туда в качестве пациента.

После того, как Букингемский дворец подтвердил, что 75-летний король Чарльз находился в больнице для процедуры лечения увеличенной простаты, 76-летнюю Камиллу впоследствии сфотографировали, когда она покидала лондонскую клинику трижды в течение 24 часов. В то время Камилла также сообщила о состоянии своего возлюбленного в больнице.

"С ним все хорошо, спасибо", - сказала она с искренней улыбкой на лице.

Как Король Чарльз III чувствует себя после операции (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Следует напомнить, что о том, что король собирается ложиться в клинику, сообщили во дворце.

"Как и тысячи мужчин каждый год, Король обращался за лечением увеличения простаты. Состояние Его Величества доброкачественно, и на следующей неделе он попадет в больницу для корректирующей процедуры. Публичные выступления короля будут отложены на короткий период восстановления", - говорится в заявлении дворца.

Выходит, что сейчас с монархом все хорошо и он восстанавливается после операции и принимает в своей больничной палате только жену Камиллу, исходя из информации зарубежных СМИ.

