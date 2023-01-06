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"Это было моей ошибкой": Алина Гросу впервые прокомментировала разрыв с российским актером

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Пятница 06 января 2023 14:24
"Это было моей ошибкой": Алина Гросу впервые прокомментировала разрыв с российским актером Алина Гросу и Роман Полянский (фото: instagram.com/alina_grosu)
Автор: Юлия Гаюк

Недавно певица Алина Гросу общалась с читателями в своем Instagram, отвечая на их вопросы. Среди них было много, что касается ее романа с русским актером Полянским.

Что Гросу рассказала об отношениях - читайте ниже в материале Styler.

Алина Гросу об отношениях с Романом Полянским

Поклонников звезды очень интересует ее личная жизнь, и не зря. Алина довольно часто публиковала совместные фото с бывшим бойфрендом из России. На вопрос, в отношениях ли пара сейчас звезда ответила достаточно лаконично.

"Не хочу ничего сейчас комментировать. Думаю, что это было моей ошибкой - показывать свою личную жизнь. Возможно, позже расскажу", - написала она.

&quot;Это было моей ошибкой&quot;: Алина Гросу впервые прокомментировала разрыв с российским актером

Фото: instagram.com/alina_grosu

Наверное, фанатам стало понятно, что Роман и Алина больше не вместе, однако они не унимались. Следующим вопросом стало, скучает ли Алина по бывшему любимому.

"Если очень честно, то даже не начинала унывать", - заинтриговала Гросу.

&quot;Это было моей ошибкой&quot;: Алина Гросу впервые прокомментировала разрыв с российским актером

Фото: instagram.com/alina_grosu

Напомним, что в начале февраля 2022 года певица поздравила Полянского с годовщиной, и это было последнее упоминание о нем в социальных сетях. После этого Гросу выпустила песню со строчками "Первый новый год, там где нас нет… Такая одинокая без тебя зима".

Известно, что после 24 февраля Полянский вернулся в Россию, засветившись в Москве на премьере фильма режиссера Фокина, открыто поддерживающего действия Кремля в Украине.

&quot;Это было моей ошибкой&quot;: Алина Гросу впервые прокомментировала разрыв с российским актером&quot;Это было моей ошибкой&quot;: Алина Гросу впервые прокомментировала разрыв с российским актером&quot;Это было моей ошибкой&quot;: Алина Гросу впервые прокомментировала разрыв с российским актером

Алина Гросу и Роман Полянский (фото: instagram.com/alina_grosu)

Раньше мы рассказывали, сколько нужно Алине Гросу для жизни в Лос-Анджелесе.

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Алина Гросу стосунки