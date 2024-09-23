Алиев - Тимощуку, который помогает армии РФ: "Продажая собака, у тебя же здесь родители"

Эксфутболист киевского "Динамо" Александр Алиев разнес своего коллегу Анатолия Тимощука, который оказался предателем Украины и принял участие в российском аукционе. Так, первый назвал второго "продажной собакой", выразил в его адрес ряд резких заявлений и отметил, что сожалеет о совместной работе с ним в прошлом.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram футболиста рассказывает об этом подробнее.

Что сказал Алиев о Тимощуке

Эмоциональное видеообращение Алиев решил записать после того, как стало известно, что Тимощук передал футболку питерского "Зенита" со своим автографом на аукцион, направленный на помощь Курской области.

Александр отреагировал на предательский поступок бывшего коллеги и в Instagram-stories озвучил свое мнение.

"Хочу сказать за эту конченую б***ь - за Тимощука, который выставил футболку и помогает русским тварям. Я с первых дней говорил, что это п*****с конченый. Конченая мерзость. Ты что такая б*** ь, Тимощук?" - поинтересовался Алиев.

"Мне очень и очень жаль, что я играл с тобой в одной сборной - в сборной Украины. Ты - российская продажная собака, которая за деньги продалась. Но запомни - у тебя здесь живут родители. Дебил ты конченый. Тимощук, ты - п***р. Запомни раз и навсегда", - также заявил Александр.

Алиев раскритиковал Тимощука (скриншот с видео)

В прошлом Тимощук подавал иск против Украины в Спортивный арбитражный суд в Швейцарии (CAS), чтобы оспорить лишение его всех наград и тренерской лицензии здесь, на Родине.

Анатолий, как известно, не захотел осуждать российскую агрессию против Украины и лишь выложил публикацию, в которой призывал к "миру".

"Нам нужен мир ради наших детей и родителей, ради жизни на Земле", - написал предатель на трех языках: украинском, русском и английском.

Что Тимощук говорил о войне в Украине (Фото: instagram.com/power4timo)

Позже в сети появилась информация, что Тимощук хочет получить паспорт гражданина Румынии, чтобы обойти санкции, наложенные на него Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

Более того, в сети также писали о том, что тренер "Зенита" был завербован Федеральной службой безопасности (ФСБ), и что это якобы и есть настоящая причина его молчания о войне в Украине.

Анатолий Тимощук выбрал сторону агрессора и поддерживает РФ (скриншот)

Бывшая избранница спортсмена Надежда Навроцкая заявила, что он виновен в поддержке российской агрессии, а также причастен к лишению жизни украинских детей.