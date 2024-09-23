Алієв - Тимощуку, який допомагає армії РФ: "Продажна собака, в тебе ж тут батьки"

Ексфутболіст київського "Динамо" Олександр Алієв розніс свого колегу Анатолія Тимощука, який виявився зрадником України та долучився до участі в російському аукціоні. Так, перший назвав другого "продажним собакою", висловив на його адресу низку різких заяв і зазначив, що шкодує про спільну роботу з ним у минулому.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram футболіста розповідає про це детальніше.

Що сказав Алієв про Тимощука

Емоційне відеозвернення Алієв вирішив записати після того, як стало відомо, що Тимощук передав футболку пітерського "Зеніту" зі своїм автографом на аукціон, спрямований на допомогу Курській області.

Олександр відреагував на зрадницький вчинок колишнього колеги та в Instagram-stories озвучив свою думку.

"Хочу сказати за цю кінчену б***ь - за Тимощука, який виставив футболку та допомагає російським тварям. Я з перших днів казав, що це п*****с кінчений. Кінчена мерзота. Ти що така б***ь, Тимощук?" - поцікавився Алієв.

"Мені дуже і дуже шкода, що я грав із тобою в одній збірній - у збірній України. Ти - російський продажний собака, який за гроші продався. Але запам'ятай - у тебе тут мешкають батьки. Дебіл ти кінчений. Тимощуку, ти - п***р. Запам'ятай раз і назавжди", - також заявив Олександр.

Алієв розкритикував Тимощука (скриншот з відео)

У минулому Тимощук подавав позов проти України до Спортивного арбітражного суду у Швейцарії (CAS), щоб оскаржити позбавлення його всіх нагород та тренерської ліцензії тут, на Батьківщині.

Анатолій, як відомо, не захотів засуджувати російську агресію проти України й лише виклав допис, у якому закликав до "миру".

"Нам потрібен мир заради наших дітей та батьків, заради життя на Землі", - написав зрадник трьома мовами: українською, російською та англійською.

Що Тимощук казав про війну в Україні (Фото: instagram.com/power4timo)

Пізніше в мережі з'явилася інформація, що Тимощук хоче отримати паспорт громадянина Румунії, аби таким чином обійти санкції, накладені на нього Радою національної безпеки та оборони (РНБО).

Ба більше, в мережі також писали про те, що тренер "Зеніту" був завербований Федеральною службою безпеки (ФСБ), що нібито і є справжньою причиною його мовчання про війну в Україні.

Анатолій Тимощук обрав сторону агресора і підтримує РФ (скриншот)

Колишня обраниця спортсмена, Надія Навроцька, заявила, що він винний у підтримці російської агресії, а також причетний до позбавлення життя українських дітей.