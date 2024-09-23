Экс-жених Рамины прокомментировал ее новые отношения с военным

Экс-жених блогера Рамины Эсхакзай, юрист Евгений Пронин, рассказал свою версию разрыва с журналисткой, а также прокомментировал ее новый роман с военным.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью мужчины для YouYube-канала "Розмова".

Так, юрист рассказал, что решение развестись после пяти лет отношений было его инициативой. Евгений отметил, что на этот шаг повлияли различные обстоятельства, в том числе и полномасштабная война в Украине.

"Мы отдалялись друг от друга, не дополняли друг друга. Очень много было бытовых вещей, которые позволяли бы нам жить вне быта. Это были долговременные отношения, которые дошли до того, что мы решили сказать: "Стоп, давай посмотрим на это со стороны». Мы посмотрели, проконсультировались со специалистами и пришли к тому, к чему пришли", - поделился Пронин.

Рамина и Евгений Пронин (фото: instagram.com/raminalalala)

Бывший Рамины признался, что их отношения сейчас намного лучше, чем во время того периода, когда они были вместе.

Они поддерживают общение, ведь их многое связывает. Евгений также знает о новых отношениях журналистки и искренне рад видеть, что она счастлива.

"Она может звонить и советоваться по поводу контента, потенциальных гостей. Я охотно ей помогаю. Мы постоянно поддерживаем собрания, инициативы, проекты друг друга. У нее есть новые отношения, которые я уважаю. Я рад, что она в лучшем эмоциональном состоянии, чем было раньше. Она изменилась, и я рад, что у нее все хорошо", - подытожил Евгений.

Рамина и Евгений Пронин (фото: instagram.com/raminalalala)

Напомним, что в апреле 2023 года Рамина объявила о расставании с Евгением Прониным. Новость стала полной неожиданностью, ведь пара была вместе пять лет и готовилась к свадьбе.

Тогда журналистка отмечала, что на их отношения серьезно повлияла ее работа, ведь во время войны она начала все больше времени уделять новым проектам и меньше проводила его с избранником.