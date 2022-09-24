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Ален Делон наизусть прочитал отрывок из "Заповіта" Шевченка (видео)

Новина українською →
Суббота 24 сентября 2022 13:12
Ален Делон наизусть прочитал отрывок из "Заповіта" Шевченка (видео) Фото: Ален Делон демонстрирует поддержку Украине (point.md)
Автор: Людмила Жукова

Французский актер Ален Делон, который активно поддерживает Украину, впервые появился на публике с 2021 года. Мало того, он прочел наизусть отрывок из стихотворения Тараса Шевченко "Заповіт" на французском языке.

Видео с актером появилось в сети.

Культовый артист посетил посольство Украины в Париже. Ален Делон записал обширную программу об Украине, которая выйдет в конце сентября на канале TV5 Monde.

Также интервью телеканалу BFMTV Делон выразил свою солидарность с украинцами.

"Происходящее в Украине меня глубоко огорчило и тронуло, поэтому я борюсь за украинцев", - произнес он.

Ален процитировал Шевченка на французском языке.

Владимир Зеленский и Ален Делон

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский дал интервью французским СМИ, во время которого пообщался с французским актером Аленом Делоном.

"Я никогда не был таким великим актером, как вы", – сказал Зеленский в разговоре.

Делон в ответ прокомментировал президентство Зеленского.

"Я никогда не буду таким блестящим и достойным президентом, как вы", – сказал французский актер.

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