Ален Делон наизусть прочитал отрывок из "Заповіта" Шевченка (видео)
Французский актер Ален Делон, который активно поддерживает Украину, впервые появился на публике с 2021 года. Мало того, он прочел наизусть отрывок из стихотворения Тараса Шевченко "Заповіт" на французском языке.
Видео с актером появилось в сети.
Культовый артист посетил посольство Украины в Париже. Ален Делон записал обширную программу об Украине, которая выйдет в конце сентября на канале TV5 Monde.
Также интервью телеканалу BFMTV Делон выразил свою солидарность с украинцами.
"Происходящее в Украине меня глубоко огорчило и тронуло, поэтому я борюсь за украинцев", - произнес он.
Ален процитировал Шевченка на французском языке.
Владимир Зеленский и Ален Делон
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский дал интервью французским СМИ, во время которого пообщался с французским актером Аленом Делоном.
"Я никогда не был таким великим актером, как вы", – сказал Зеленский в разговоре.
Делон в ответ прокомментировал президентство Зеленского.
"Я никогда не буду таким блестящим и достойным президентом, как вы", – сказал французский актер.
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