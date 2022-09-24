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Ален Делон напам'ять прочитав уривок із "Заповіту" Шевченка (відео)

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Субота 24 вересня 2022 13:12
Ален Делон напам'ять прочитав уривок із "Заповіту" Шевченка (відео) Фото: Ален Делон демонструє підтримку Україні (point.md)
Автор: Людмила Жукова

Французький актор Ален Делон, який активно підтримує Україну, вперше з'явився на публіці з 2021 року. Мало того, він прочитав напам'ять уривок із вірша Тараса Шевченка "Заповіт" французькою мовою.

Відео з актором з'явилося у мережі.

Культовий артист відвідав посольство України у Парижі. Ален Делон записав велику програму про Україну, яка вийде наприкінці вересня на каналі TV5 Monde.

Також інтерв'ю телеканалу BFMTV Делон висловив свою солідарність із українцями.

"Те, що відбувається в Україні, мене глибоко засмутило і зворушило, тому я борюся за українців", - сказав він.

Ален процитував Шевченка французькою мовою.

Володимир Зеленський та Ален Делон

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю французьким ЗМІ, під час якого поспілкувався із французьким актором Альоном Делоном.

"Я ніколи не був таким великим актором, як ви", – сказав Зеленський у розмові.

Делон у відповідь прокоментував президентство Зеленського.

"Я ніколи не буду таким блискучим та гідним президентом, як ви", – сказав французький актор.

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Також ми писали, хто з українських зірок відклав кар'єру та вступив до лав ЗСУ.

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