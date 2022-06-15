Олексій Дурнєв: "Наші захисники щодня вмирають, щоб ми з вами пили чай на терасі та спали у своїх ліжках"

Популярний шоумен і ведучий Олексій Дурнєв звернувся до українців з проханням не замикатися в собі, навіть не зважаючи на складні часи, коли війна з російським окупантом триває.

Що просить Дурнєв

Олексій наголошує, що людям "складно постійно перебувати у напрузі", бо "психіка не витримує".

"А зараз прийшло літо, і багато хто взагалі розслабився, повернувши своє життя у звичне русло - ресторани, поїздки, вечірки та лінивий відпочинок біля басейну", - пише він.

Безумовно, підкреслює Дурнєв, нині нам усім потрібно продовжувати жити та отримувати просте задоволення.

"Але, будь ласка, не забувайте про головне - ми зараз боремося за свою свободу. У нас війна, наші захисники щодня вмирають, щоб ми з вами пили чай на терасі та спали у своїх ліжках. І наше завдання не звинувачувати себе за свободу, а користуватися нею як зброєю проти зла", - закликав він.

Олексій Дурнєв (фото: instagram.com/aleksey_durnev)

35-річний шоумен, який, до слова, народився у Маріуполі, де росіяни вбили більше 20 тисяч людей, просить українців "щодня робити щось важливе для наближення нашої перемоги".

"Зробіть правило - виділяти хоча б півгодинки для добрих справ. Це може бути донат на армію, репост важливих зборів чи акцій на підтримку України, волонтерська робота чи розповсюдження інформації про війну англійською мовою. Якщо ми будемо працювати як злагоджений організм, наша перемога настане якнайшвидше. Маленькі справи стають величезною силою, не недооцінюйте свій голос та свої можливості", - написав він.

При цьому, каже Дурнєв, не потрібно соромитись себе.

"Попурі в сторіс із фотографій їжі, зборів для авто військовим, селфі в тренажерному залі та знімків окупованих міст виглядає набагато краще за мовчання. Ми обов'язково з усім впораємось і переможемо погань, якщо боротимемося. Вірю у ваше добре серце і світлий розум", - резюмував він.



Олексій Дурнєв (фото: instagram.com/aleksey_durnev)

Нагадаємо, що з початком повномасштабного вторгнення Росії до України, Олексій Дурнєв перейшов на українську мову і створив канал Боже, яке кончене. Там він разом зі своєю командою тролить сторіз росіян і зірок, які зрадили Україну.

Крім того, шоумен активно допомагає ЗСУ та усім українцям, які того потребують.