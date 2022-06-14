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Я задихаюся від ненависті: під Тернополем ракета зруйнувала будинок, де прихистили Єфросиніну

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Чортків, Тернопільська область, Вівторок 14 червня 2022 17:32
Я задихаюся від ненависті: під Тернополем ракета зруйнувала будинок, де прихистили Єфросиніну У Чорткові зруйновано будинок, де прихистили Єфросиніну (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Чортків у Тернопільській області був обстріляний російськими ракетами ввечері 11 червня. Відомо, що ракети потрапили в житлові будинки - поранення отримали понад 20 осіб, у тому числі й дитина.

Маша Єфросиніна написала емоційний пост на своїй сторінці в Instagram і повідомила, що ракетами зруйнований будинок, де знайшли притулок вона і її сім'я.

Увечері 11 червня російські ракети прилетіли в містечко Чортків в Тернопільській області. Відомо, що зруйновано об'єкт інфраструктури та чотири житлові будинки. Одна з ракет влучила в газову трубу.

Поранення отримали 23 людини, серед них багато жінок і одна дитина. 12-річна дівчинка з Харкова виїхала з-під обстрілів на захід країни, але російські ракети й там її наздогнали.

Новина про Чортків вибила з себе телеведучу Машу Єфросиніну. На самому початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, вона залишалася в одному з цих будинків на ніч. Незнайомі люди у Чорткові надали притулок їй, її дітям та друзям.

Я задихаюся від ненависті: під Тернополем ракета зруйнувала будинок, де прихистили ЄфросинінуА зараз будинок, який здавався таким безпечним, зруйнований російською ракетою.

"Зруйновано ту будівлю, де дали нам притулок. Нас годували малознайомі нам люди. І тоді той Чортків здавався безпечним місцем. Це була перша наша ночівля, коли ми їхали в шоці з дітьми в нікуди з однією валізою. Нас було 13 осіб, нас годували, поїли чаєм, і він тепер зруйнований", — емоційно розповіла вона в "Сніданку з 1+1".

Маша Єфросиніна зізналася, що ненавидить російських окупантів за той біль і страждання, які вони несуть Україні.

"Я вже задихаюся від ненависті та болю за те, що ніяк не скінчиться цей терор", - написала телеведуча.

До речі, раніше ми писали про те, що Єфросиніна розповіла про розлуку з чоловіком і сльози.

А також розповідали про те, Маша Єфросиніна показала рідкісне фото з дітьми.

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Тернопольская область Маша Єфросиніна
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