Олександр Порядинський: що відомо про талановитого учасника Нацвідбору

Олександр Порядинський (фото: instagram.com/eurovision.ua)

Олександр Порядинський не зміг потрапити у фінал "Євробачення", але підкорив серця багатьох українців

Молодий український співак Олександр Порядинський пройшов у півфінал Нацвідбору на Євробачення 2020, але до фіналу так і не потрапив. Попри це, артист-початківець запам'ятався українцям, як один з найталановитіших виконавців країни.

У другому півфіналі Нацвідбору на Євробачення Олександр Порядинський виступив з піснею Savior. Від суддів він отримав 2 бали, а результати глядацького голосування принесли Олександру 6 балів. Сумарно він отримав 8 балів і посів четверте місце в таблиці. Співак продовжує свій шлях на музичній ниві, і Нацвідбір на головне вокальне шоу став ще одним кроком у його творчості.

Співак народився 4 лютого 1998 року. Він ріс з п'ятьма братами й сестрами, але є молодшим у родині. Брати, батьки й бабуся, за словами самого артиста, чинять на нього великий вплив. Дитинство артиста пройшло в селі Гнідинці Чернігівській області. Після перемоги в шоу скромний хлопець змінювався на очах. Йому вдалося позбавитися від 60 кілограмів зайвої ваги. Тепер він стильний і самодостатній співак.

Початок кар'єри Олександра Порядинского був досить стрімким: у 2013 році музикант пройшов на "Х-фактор" і став переможцем четвертого сезону шоу, коли йому було 15 років.

Олександр Порядинський – прослуховування на Х-фактор

Олександр Порядинський – пісня переможця на Х-фактор

У 2020 році він вирішив поборотися за право представляти Україну на пісенному конкурсі Євробачення в Роттердамі з композицією Savior. Після презентації хіта, він пояснив його значення. Саша каже, що сучасний світ прагматичний і достатньо жорсткий, іноді він не залишає права на помилку. У житті кожного з нас бувають випадки, з яких важко знайти вихід, особливо, коли ти один. У моменти, коли безнадія і відчай можуть позбавити сил і рішучості, коли нас розривають сумніви й протиріччя, варто згадати про те, що ти не один у цьому світі.

"Можливо, саме Ви та людина, яка здатна зарядити іншого власним прикладом, дарувати натхнення і життєву енергію. Вже сама назва – Savior – багатозначна. Спаситель або мотиватор до самореалізації та людина, здатна на самопожертву. І оскільки всі ми різні, кожен може знайти власне тлумачення цієї назви, особистий сенс пісні, відкрити в ній дуже близьку історію", – розповідає виконавець.

Олександр Порядинський – Savior – півфінал Нацвідбору на Євробачення 2020

Нагадаємо, що раніше відома письменниця жорстко "рознесла" Нацвідбір Євробачення.