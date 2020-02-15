Нацвідбір на Євробачення 2020: хто переміг у другому півфіналі

Нацвідбір на Євробачення 2020 (фото: СТБ)

Стали відомі імена фіналістів Нацвідбору на Євробачення

Нацвідбір на Євробачення 2020 другий півфінал відбувся 15 лютого і визначив нових фаворитів, які продовжать боротися за право представляти Україну на міжнародному конкурсі в Нідерландах.

Шоу запам'яталося яскравими номерами всіх 8 учасників, і після оприлюднення балів від журі та голосів глядачів була оголошена трійка переможців.

Так, фіналістами стали TVORCHI, KHAYAT і David Axelrod.

TVORCHI отримав від суддів та глядачів по 8 балів. KHAYAT також консолідував думку суддів і глядачів, але з результатом 7 балів. У David Axelrod від суддів вийшло 6 балів, а від глядачів - 5.

Нацвідбір на Євробачення 200 другий півфінал - результати (Фото: скрін)

Інші учасники другого півфіналу артисти GARNA, Олександр Порядинський, FO SHO, Еліна Іващенко, MOONZOO feat. F.M.F. Sure набрали менше за підсумками голосування глядачів і журі та вибувають з конкурсу.

Відео: TVORCHI з піснею Bonfire на Нацвідборі на " Євробачення-2020 другий півфінал

Відео: KHAYAT представив пісню Call For Love на Нацвідборі на " Євробачення-2020 другий півфінал

Відео: David Axelrod з піснею Horizon на Нацвідборі на " Євробачення-2020 другий півфінал

Суперінтуіція: Сергій Притула передбачив фіналістку Нацвідбору на Євробачення-2020

Ведучим шоу став Сергій Притула. У кріслах журі сиділи Тіна Кароль, Андрій Данилко та Віталій Дроздов.

Фінал Нацвідбору проведуть через тиждень - 22 лютого. Боротьбу продовжать KRUTЬ, Jerry Heil, Go-A, TVORCHI, KHAYAT та David Axelrod.