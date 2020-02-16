Александр Порядинский: что известно о самом талантливом участнике Нацотбора

Александр Порядинский (фото: instagram.com/eurovision.ua)

Александр Порядинский не смог попасть в финал Евровидения, но покорил сердца многих украинцев

Молодой украинский певец Александр Порядинский прошел в полуфинал Нацотбора на Евровидение 2020, но в финал так и не попал. Несмотря на это, начинающий артист запомнился украинцам, как один из самых талантливых исполнителей страны.

Во втором полуфинале Нацотбора на Евровидение Александр Порядинский выступил с песней Savior. От судей он получил 2 балла, а результаты зрительского голосования принесли Александру 6 баллов. Суммарно он получил 8 баллов и занял четвертое место в таблице. Певец продолжает свой путь на музыкальной стезе, и Нацотбор на главное вокальное шоу стал еще один шагом в его творчестве.

Певец родился 4 февраля 1998 года. Он рос с пятью братьями и сестрами, но является младшим в семье. Братья, родители и бабушка, по словам самого артиста, оказывают на него большое влияние. Детство артиста прошло в селе Гнединцы Черниговской области. После победы в шоу скромный парень менялся на глазах. Ему удалось избавиться от 60 килограммов лишнего веса. Теперь он стильный и самодостаточный певец.

Начало карьеры Александра Порядинского было достаточно стремительным: в 2013 году музыкант прошел на "Х-фактор" и стал победителем четвертого сезона шоу, когда ему было 15 лет.

Александр Порядинский – прослушивание на Х-фактор

Александр Порядинский – песня победителя на Х-фактор

В 2020 году он решил побороться за право представлять Украину на песенном конкурсе Евровидение в Роттердаме с композицией Savior. После презентации хита, он объяснил его значение. Саша говорит, что современный мир прагматичен и достаточно жесткий, иногда он не оставляет права на ошибку. В жизни каждого из нас бывают случаи, из которых трудно найти выход, особенно, когда ты один. В моменты, когда безнадежность и отчаяние могут лишить сил и решимости, когда нас разрывают сомнения и противоречия, стоит вспомнить о том, что ты не один в этом мире.

"Возможно, именно Вы тот человек, который способен зарядить другого собственным примером, дарить вдохновение и жизненную энергию. Уже само название – Savior – многозначно. Спаситель или мотиватор к самореализации и человек, способный на самопожертвование. И поскольку все мы разные, каждый может найти собственное толкование этого названия, личный смысл песни, открыть в ней очень близкую историю", – рассказывает исполнитель.

Александр Порядинский – Savior – полуфинал Нацотбора на Евровидение 2020

Напомним, что ранее известная писательница жестко "разнесла" Нацотбор Евровидения.