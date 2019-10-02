Його альбоми ставали "платиновими": помер легендарний музикант

Помер знаменитий артист, якого називають "королем чеської поп-музики" і "чеським соловейком", Карел Готт. Артистові було 80 років. Він помер у колі сім'ї в ніч на 1 жовтня.

Карел Готт по праву вважається найвідомішим чеським артистом - крім чеської він співав німецькою, словацькою, російською та іншими мовами.

За свою 40-річну кар'єру він випустив 200 альбомів, які розійшлися по світу багатомільйонним тиражем. Його кар'єру на естраді називають безпрецедентною - багато десятиліть він домінував на музичній сцені Чехії, залишаючись виконавцем номер один.

Зовсім недавно стало відомо, що музикант був госпіталізований в одну з клінік Праги - кілька років Готт боровся з важким онкологічним захворюванням.

Карел Готт (фото: wikimedia.org)

Перший альбом артиста, віпущений у 60-х роках тут же став "золотим". У 1968 році виконавець взяв участь у "Євробаченні", на якому представляв Австрію.

Крім музичної діяльності, артист встиг знятися в близько 30-ти фільмах.

Однією з найвідоміших робіт Карела Готта є саундтрек до культового чеського фільму, широко відомого і в нашій країні - "Три горішка для Попелюшки".

Карел Готт "Три горішка для Попелюшки" (відео: YouTube)

"Золота ера" Карела Готта припала на 1970-1980-ті роки, коли він по праву займав перше місце в поп-музиці своєї країни, регулярно отримував перші місця на національних музичних конкурсах і випускав один за іншим "золоті" і "платинові" диски.

Найвідомішим хітом Карела Готта є запальна пісня Lady Karneval 1977 року.

Карел Готт Lady Karneval (відео: YouTube)

Карел Готт був частим гостем в СРСР, де його хіти добре знали, а альбоми продавалися мільйонними тиражами. Він випустив два альбоми російською мовою.

Виконавець продовжував виступати, будучи в похилому віці. На одному з останніх концертів він заспівав пісню разом зі своєю онукою Шарлоттою Еллою.

Карел Готт з онукою (відео: YouTube)