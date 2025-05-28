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"Мы прошли сквозь все". Мика Ньютон показала редкостные кадры с мужем и сделала признание

Среда 28 мая 2025 16:30
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"Мы прошли сквозь все". Мика Ньютон показала редкостные кадры с мужем и сделала признание Мина Ньютон показала романтические фото с мужем (фото: instagram.com/mikanewton)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Украинская певица Мика Ньютон, которая уже много лет живет в США, поделилась редкостными романтическими фото с мужем в честь 11-й годовщины отношений и растрогала признанием.

Как пара отметила особое событие, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram Ньютон.

Певица опубликовала серию кадров в сторис, на которых показалась вместе с любимым мужем-американцем Крисом Сааведрой.

"Мы отмечаем нашу годовщину - 11 лет вместе! Жизнь не была идеальной и много испытывала нас, но вместе мы были идеальными. Вот почему мы смогли пройти через все бок о бок. Люблю тебя до неба и обратно", - поздравила она мужа.

&quot;Мы прошли сквозь все&quot;. Мика Ньютон показала редкостные кадры с мужем и сделала признаниеМика Ньютон показала мужа-красавца (фото: instagram.com/mikanewton)

Для праздника артистка выбрала романтический образ - платье с цветочным принтом. А вот Крис отдал предпочтение классическому сочетанию с белой рубашкой.

&quot;Мы прошли сквозь все&quot;. Мика Ньютон показала редкостные кадры с мужем и сделала признаниеМика Ньютон с мужем-американцем (фото: instagram.com/mikanewton)

Пара отметила годовщину в одном из отелей в Лас-Вегасе. Влюбленные устроили романтический ужин и не скрывали своих чувств.

&quot;Мы прошли сквозь все&quot;. Мика Ньютон показала редкостные кадры с мужем и сделала признаниеНьютон отметила годовщину с мужем (фото: instagram.com/mikanewton)

Отель также поздравил пару, оставив им сюрприз в номере с цветами и сладостями.

&quot;Мы прошли сквозь все&quot;. Мика Ньютон показала редкостные кадры с мужем и сделала признаниеМику Ньютон поздравили с годовщиной (фото: instagram.com/mikanewton)

Что известно о певице

Оксана Грицай (настоящее имя - ред) - украинская исполнительница и актриса, которая родилась 5 марта 1986 года.

Она родом из Бурштына Ивано-Франковской области.

С 9 лет начала выступать на сцене. В 2002 году одержала победу на фестивале "Черноморские игры", где познакомилась с продюсером Юрием Фалесой.

В 2022-м она призналась, что сожалеет о своих русскоязычных песнях.

Артистка объяснила: когда начинала карьеру, была юной и доверились установкам тех, кто ее продвигал. А они убеждали петь на русском.

Представляла Украину на "Евровидении-2011", заняв 4 место.

После этого перебралась в США, где продолжила строить карьеру и встретила любимого. За Криса Ньютон вышла замуж в 2018 году.

Известна по песням "В плену", "Белые лошади", "Angel" и другими.

Кстати, один свой легендарный хит Мика перевела на украинский язык.

Певица периодически приезжает в Украину и активно поддерживает благотворительные мероприятия в поддержку Родины.

&quot;Мы прошли сквозь все&quot;. Мика Ньютон показала редкостные кадры с мужем и сделала признаниеГде сейчас Мика Ньютон (фото: instagram.com/mikanewton)

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