Алан Бадоев получил особую награду от президента и рассказал, за что именно

Президент Владимир Зеленский по случаю Дня украинского кино отметил режиссера и продюсера Алана Бадоева орденом "За заслуги" ІІІ степени.

Об этом говорится в указе №629/2024 от 13 сентября "О награждении государственными наградами Украины", пишет РБК-Украина (проект Styler).

Так, накануне Дня украинского кино главнокомандующий подписал указ о награждении деятелей, отметив их значительный личный вклад в развитие кинематографии, выдающиеся творческие достижения и высокий уровень профессионального мастерства.

Кроме Бадоева награды получили кинооператор Сергей Михальчук, оператор-постановщик Ярослав Пилунский, продюсер Святослав Ризоль, актер театра, кино и дубляжа Андрей Фединчик.

Отметим, что документальный фильм Алана Бадоева "Довга доба" за год с начала показов посмотрели более чем в 30 странах мира.

Алан Бадоев (фото: instagram.com/alanbadoev)

Что известно о фильме "Довга доба"

"Довга доба" - это документальная драма, созданная на основе 200 часов видеоматериалов, снятых украинцами на их смартфоны по всей стране в начале российского полномасштабного вторжения.

Это "капсула времени", свидетельствующая о преступлениях россии глазами украинцев, и которые не должны забыть мир.