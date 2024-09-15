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Алан Бадоев получил особую награду от президента и рассказал, за что именно

Воскресенье 15 сентября 2024 17:00
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Алан Бадоев получил особую награду от президента и рассказал, за что именно Алан Бадоев (фото: instagram.com/alanbadoev)
Автор: Иванна Пашкевич

Президент Владимир Зеленский по случаю Дня украинского кино отметил режиссера и продюсера Алана Бадоева орденом "За заслуги" ІІІ степени.

Об этом говорится в указе №629/2024 от 13 сентября "О награждении государственными наградами Украины", пишет РБК-Украина (проект Styler).

Так, накануне Дня украинского кино главнокомандующий подписал указ о награждении деятелей, отметив их значительный личный вклад в развитие кинематографии, выдающиеся творческие достижения и высокий уровень профессионального мастерства.

Кроме Бадоева награды получили кинооператор Сергей Михальчук, оператор-постановщик Ярослав Пилунский, продюсер Святослав Ризоль, актер театра, кино и дубляжа Андрей Фединчик.

Отметим, что документальный фильм Алана Бадоева "Довга доба" за год с начала показов посмотрели более чем в 30 странах мира.

Алан Бадоев получил особую награду от президента и рассказал, за что именноАлан Бадоев получил особую награду от президента и рассказал, за что именно

Алан Бадоев (фото: instagram.com/alanbadoev)

Что известно о фильме "Довга доба"

"Довга доба" - это документальная драма, созданная на основе 200 часов видеоматериалов, снятых украинцами на их смартфоны по всей стране в начале российского полномасштабного вторжения.

Это "капсула времени", свидетельствующая о преступлениях россии глазами украинцев, и которые не должны забыть мир.

Ранее Вакарчук взбудоражил архивными семейными фото и воспоминаниями.

Также мы писали, что Melovin "послал" фанатку на концерте и объяснил, зачем это сделал.

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