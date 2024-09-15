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Алан Бадоєв отримав особливу нагороду від президента

Неділя 15 вересня 2024 17:00
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Алан Бадоєв отримав особливу нагороду від президента Алан Бадоєв (фото: instagram.com/alanbadoev)
Автор: Іванна Пашкевич

Президент Володимир Зеленський з нагоди Дня українського кіно відзначив режисера і продюсера Алана Бадоєва орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.

Про це йдеться в указі №629/2024 від 13 вересня "Про відзначення державними нагородами України", пише РБК-Україна (проект Styler).

Так, напередодні Дня українського кіно головнокомандувач підписав указ про нагородження діячів, відзначивши їхній значний особистий внесок у розвиток кінематографії, визначні творчі досягнення та високий рівень професійної майстерності.

Окрім Бадоєва відзнаки отримали кінооператор Сергій Михальчук, оператор-постановник Ярослав Пілунський, продюсер Святослав Ризоль, актор театру, кіно та дубляжу Андрій Федінчик.

Зазначимо, що документальний фільм Алана Бадоєва "Довга Доба" за рік від початку показів переглянули більш ніж у 30 країнах світу.

Алан Бадоєв отримав особливу нагороду від президентаАлан Бадоєв отримав особливу нагороду від президента

Алан Бадоєв (фото: instagram.com/alanbadoev)

Що відомо про фільм "Довга доба"

Довга доба" - це документальна драма, створена на основі 200 годин відеоматеріалів, знятих українцями на їхні смартфони по всій країні на початку російського повномасштабного вторгнення.

Це "капсула часу", яка свідчить про злочини росії очима українців, і які не має забути світ.

Раніше Вакарчук зворушив архівними сімейними фото та спогадами.

Також ми писали, що Melovin "послав" фанатку на концерті та пояснив, навіщо це зробив.

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