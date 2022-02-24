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Акції на підтримку України та проти агресії Росії проводять по всьому світу (відео, фото)

Автор: Володимир Костирін

Вторгнення Росії в Україну з повномасштабними військовими діями 24 лютого різко засудили в усьому світі - лідери держав вводять проти РФ нові санкції, а люди виходять на мітинги та акції на підтримку нашої країни.

Як проходять заходи в столицях і великих містах різних країн - дивіться в матеріалі нижче.

Люди приносять українські прапори та іншу національну символіку, вигукують гасла проти військової агресії РФ, тримають плакати з написами на різних мовах "Зупиніть Путіна", "Ми за Україну", "Україна вільна", "Стоп російській атаці", "Руки геть від України" та інші.

Також численні акції проводять під стінами російських посольств і консульств.

Акція в Лондоні

У столиці Великої Британії велика кількість людей зібралася на Даунінг Стріт. Громадяни в тому числі закликають прем'єра Бориса Джонсона посилити санкції проти РФ через напад на Україну.

У Лондоні провели акцію За Україну і проти російської агресії (фото: facebook.com/artem.sokolenko.1)

Акції в Хайфі

В Ізраїлі на протест проти агресії Росії й на підтримку України в місті Хайфа під консульством РФ зібралося близько тисячі людей.

Як в мережі розповідають очевидці - деякі навіть закликали "штурмувати" будівлю диппредставництва через дії Кремля і нападом на Україну.

Акція в Хайфі на підтримку України біля консульства РФ (фото: facebook.com/artem.sokolenko.1)

Крім того, масові акції пройшли в різних містах Австрії, Іспанії, Канади, Латвії, Нідерландів, Німеччини, Швеції, Японії, Чехії, на Шрі-Ланці.

Акція в Празі проти військового вторгнення РФ в Україну (фото: krymr.com)

У столиці Німеччини Берліні люди зібралися біля Брандербурзьких воріт, підсвічених кольорами українського прапора, передає Радіо "Свобода".

А у Вільнюсі громадянин Білорусі і РФ музикант Тімоті Суладзе на знак протесту спалив свій російський паспорт перед посольством країни.

Ктоме того, антивоєнні акції провели в Алмати в Казахстані біля будівлі консульства РФ, де були затримані близько десятка осіб, яких силовики відвезли на автозаку.

У світі люди виходять на акції на підтримку України через напад Росії (фото: newsru.co.il)

Раніше повідомлялося, що російські зірки відреагували на вторгнення в Україну і жорстко засудили дії Володимира Путіна.

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